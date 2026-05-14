Hem sağlık deposu hem döviz kaynağı: Mavi yemiş sezonu açıldı

Bölgede mavi yemişte 7 firmanın 14 ülkeye ihracat yaptığını anlatan Can, ilk sırada İngiltere'nin, ikinci sırada Suudi Arabistan'ın ve üçüncü sırada ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin geldiğini belirtti. 2024'te Suudi Arabistan'a mavi yemişte hiç ihracat yapılmazken 2025'te 500 bin dolarlık bir satışın gerçekleşmesinin sevindirici olduğuna işaret eden Can, bu durumun pazar çeşitliliğinin arttığını gösterdiğini ifade etti.

Başkan Can, bu yılki ihracat rakamının geçen yıla göre daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.