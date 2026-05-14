Yarım asrı aşan miras: Babalarından öğrendikleri mesleği 3 kardeş sürdürüyor

Bursa İnegöl'de 1955 yılından bu yana takunya üretimi yapan Günay ailesi, yıllara meydan okuyan mesleklerini sürdürmek için üretime devam ediyor.

Anadolu Ajansı
İnegöl'de yaşayan Günay ailesi, yarım asrı aşan takunya ustalığını yeni nesillere aktarmak için üretimlerini sürdürüyor.

Çocuklarına da mesleği sevdirdi

Bursa İnegöl'de 1955'te takunya üretimine başlayan Recep Günay, çocuklarına küçük yaşlardan itibaren bu mesleği sevdirdi.

Uzun yıllar babalarıyla birlikte ürettiler

Çocukken babalarının yanında takunya yapımını öğrenen Mehmet Fahri (71), Ahmet Hamdi (69) ve Cemal Günay (67) kardeşler, uzun yıllar babalarıyla üretime devam etti.

Mesleklerinin kaybolmaması için direniyorlar

Yıllarca cami, hamam ve kışlalar için takunya üreten Günay kardeşler, 2008'de vefat eden babalarından yadigar atölyede mesleklerinin kaybolmaması için adeta zamana direniyor.

Ürünlerini Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyorlar

Atölyelerinde takunyanın yanı sıra hamam tasları, ahşap oturak, sini altlığı gibi ürünler de imal eden kardeşler, Türkiye'nin birçok yerine ürün gönderiyor.

Babası 71 yıl önce takunya yapımına başladı

Kardeşlerden Ahmet Hamdi Günay (69) AA muhabirine, babasının 71 yıl önce takunya yapımına başladığını anlattı.

Asıl mesleği sandalye üretimi

Günay, babasının asıl mesleğinin sandalye üretimi olduğunu, Ankara'ya alışverişe giderken orada bulunanların takunya talebinde bulunması üzerine bu alana geçiş yaptığını dile getirdi.

"Takunyaları yaptıktan sonra babam üzerine modelini de çizmiş"

Talebin artmasıyla ağırlığın takunya yapımına verildiğini belirten Günay, "Takunyaları yaptıktan sonra babam üzerine modelini de çizmiş. O model bizim için çok değerli bir model. Nerede görsek kendi malımızı tanıyoruz." dedi.

"İlkokula giderken bile babam bize takunya yaptırırdı"

Ahmet Hamdi Günay, kendisinin de babasının yanında mesleği öğrenmeye çalıştığını ifade ederek, "71 senedir bu mesleğe ailecek devam ediyoruz. Biz daha dünyada yokken babam bu mesleğe başlamış. Yaşımız kemale erdiği zaman babama yardım etmeye başladık. İlkokula giderken bile babam bize takunya yaptırır, harçlık verirdi." ifadelerini kullandı.

Her kardeşin görevi farklı

Kardeşleriyle çalışmanın zevkli olduğunu anlatan Günay, herkesin her işi yaptığını fakat atölyedeki görevlerinin farklı olduğunu kaydetti.

"Babamızdan nasıl gördüysek biz de öyle yapıyoruz"

Günay, "Takunya için kayın ve gürgen ağacını kullanıyoruz. Kavak ve çamdan da olur ama çamda sakız olduğu için sakız kusar, yapışır. En iyisi, en sağlıklısı kayın ağacı. Kavak ise betonda sürüldüğü zaman çabuk eskir. Gürgen ağacı öyle değildir, serttir ondan yaparız. Babamızdan nasıl gördüysek biz de öyle yapıyoruz. Önce çizme işlemi olur çizeriz, ardından keseriz. Sonra düzleştiririz. Kardeşim yakma işleminde desenini uygular. Sonra da kemerini takarız." açıklamasında da bulundu.

"Günümüzde rağbet azaldı"

Eskiden ilginin yoğun olduğunu askeriyelere, camilere ve birçok hamama takunya verdiklerini ifade eden Günay, günümüzde rağbetin azaldığını vurguladı.

İnternet üzerinden de sipariş alıyorlar

Günay, internet siteleri üzerinden siparişlerin geldiğini Türkiye'nin farklı bölgelerine takunya gönderdiklerini sözlerine ekledi.
