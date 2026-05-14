Günay, "Takunya için kayın ve gürgen ağacını kullanıyoruz. Kavak ve çamdan da olur ama çamda sakız olduğu için sakız kusar, yapışır. En iyisi, en sağlıklısı kayın ağacı. Kavak ise betonda sürüldüğü zaman çabuk eskir. Gürgen ağacı öyle değildir, serttir ondan yaparız. Babamızdan nasıl gördüysek biz de öyle yapıyoruz. Önce çizme işlemi olur çizeriz, ardından keseriz. Sonra düzleştiririz. Kardeşim yakma işleminde desenini uygular. Sonra da kemerini takarız." açıklamasında da bulundu.