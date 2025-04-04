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Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek bir kira sertifikasını doğrudan satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç tahvil ihalesi gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

04 Nisan 2025 | 12:16
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek bir kira sertifikasını doğrudan satacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Nisan'daki ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

8 Nisan'daki ilk ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 4 yıl (1617 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Bakanlık, aynı gün yapacağı bir başka ihalede de 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasını doğrudan satacak.

 

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Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
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Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
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