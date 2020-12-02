Koronavirüs pandemisini sonrası Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını devreye alan Sağlık Bakanlığı kontrollü sosyal hayat için “HES” kodu uygulamasını başlatmıştı. Zamanla şehir içi toplu ulaşımda, şehirler arası seyahatlerde, konaklama tesislerinde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlar ve kamu kurumlarında kullanılan HES kodu artık AVM’ye girişte de zorunlu. Peki, HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? SMS’le HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan HES kodu nasıl alınır? Bu makalede HES koduna yakından bakıyoruz ve geçmişteki HES kodu haberlerini derliyoruz…

AVM’LERDE HES KODU ZORUNLULUĞU GELDİ *

İçişleri Bakanlığı’nın en son genelgesine göre artık AVM’lere girişte HES kodu zorunluluğu bulunuyor. AVM’ye girişte görevlilere cep telefonundan HES kodu gösterilecek. İçişleri Bakanlığı’nın ilgili genelgesindeki madde şöyle:

“Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesi,

Ayrıca AVM’lerde ve semt pazarlarında daha önceki Genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Covid­19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması,

AVM’lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM’ye kabul edilmesinin sağlanması…”

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabiliyor.

HES KODU NASIL ALINIR? *

Peki, HES kodu nasıl alınır? HES kodu üç yöntem ile alınır: İşte HES kodu alma yolları:

HES kodunuzu;

HAYAT EVE SIĞAR’DAN HES KODU ALMA *

1. Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile HES kodunuzu şu şekilde alabilirsiniz:

Hayat Eve Sığar uygulamasında “Karekodlarım” sekmesine tıklanır. Açılan ekranda “Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri” alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.

HES kodu, “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden “HES kodu işlemleri” bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından “HES kodu oluştur” butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.

HES kodu nasıl alınır? 🎥 Yeni tip koronavirüs salgını döneminde sosyal alanlarda vatandaşlara güvenli sosyal hayat sunmak için geliştirilen "HES Kodu"nun kullanımına dair tüm detayları derledik.https://t.co/CCIAl7i2lo pic.twitter.com/wz3vP6NmDN — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 30, 2020

SMS İLE HES KODU ALMA *

2. 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

E-DEVLET’TEN HES KODU ALMA *

3. e-Devlet ile,

e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak, e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. 18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

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HES KODUNUN GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANACAK? *

HES kodları tamamen kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşacak. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen vatandaşın elinde olacak. T.C. kimlik numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşıma özel farklı kodlar oluşturulması kodu güvenli kılacak. Ayrıca vatandaşlar, HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak.

HES KODU NASIL KULLANILIR? *

Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.

Ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle doğrudan veya mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Kurum ya da kişiler paylaştığınız HES kodlarını sorgulayarak Covid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı sorgulayabilirler. Aynı şekilde sizinle paylaşılan HES kodlarını uygulama üzerinden sorgulayıp kişilerin risk durumlarını görebilirsiniz.

Daha önce HES kodu ile ilgili bazı haberler şöyleydi:

HES KODU NERELERDE KULLANILIR? *

İstanbul’da bazı kamu kurumlara girişte HES kodu ile randevu alınması zorunlu hale getirildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Hayat eve sığar (HES) kodu uygulamasının 23.09.2020 Çarşamba gününden itibaren, Valilik, kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, ilçe nüfus müdürlükleri ve ilçe tapu müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alınmıştır.”

ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIMDA YENİ DÖNEM *

Şehir içi toplu ulaşım araçlarında kullanılan kişiye özel akıllı seyahat kart sistemleri, Sağlık Bakanlığının HES uygulamasına entegre edilecek.

Kovid-­19 tanılı ya da temaslısı olanların varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartları, izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

Kovid-­19 tanılı ya da temaslısı olan ve izolasyonda olması gerektiği halde toplu ulaşım aracı kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

KONAKLAMA TESİSLERİNE HES KODU ZORUNLULUĞU

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında bugünden itibaren kamu ve özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

HES kodu sorgulaması yapmadan veya sorgulama sonucunu gözetmeden müşterilerinin konaklamasına izin veren tesisler 10 gün faaliyetten men edilecek.

HES UYGULAMASINDA TÜRKİYE’DE VİRÜSÜN YOĞUNLUĞU GÖRÜLEBİLİYOR *

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel salgın yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeniden artış göstermeye başladığını söyledi.

Uygulamanın mobil telefonlara yüklendiğinde rahatlıkla kullanılabildiğini belirten İlhan, aplikasyonda “HES Kodlarım”, “HES Kodu Sorgula”, “İhbarda Bulun”, “Alan Karakod Okut” ve “Sağlık Durumu” bölümlerinin olduğunu anlattı.

Bunun yanı sıra “Yoğunluk”, “Yakınlarım” başlıklı bölümlerinde yer aldığını anlatan İlhan, uygulamalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“HES, hayatın pandemi döneminde hayatımızın birçok alanında kullanabileceğimiz bir uygulama. Zaten, tedbiren de seyahatlere çıkmadan önce bunu kullanarak HES kodu almamız isteniyor. Bir yere gidileceğinde Hayat Eve Sığar uygulamasından bakarak, gidilecek yerin yoğunluğuna bakılabilir ve buna göre gidip gitmemeye karar verilebilir. Örneğin, hafta sonu pikniğe gitmek, yürüyüşe çıkmak ya da bir yerde konaklama yapmak istiyoruz. Uygulamadan gitmek istediğimiz alandaki Kovid-19 yoğunluğuna bakabiliyoruz. Yoğunluk haritası Türkiye’nin her yerini gösteren çok kapsamlı bir içerik sağlıyor.”

“Yoğunluk” kısmına tıklandığında bulunulan yerin Kovid-19 açısından sıklık düzeyinin renkli olarak göründüğünü gösteren İlhan, uygulamaya basıldığında istenildiğinde alanın genişletilerek, sokak ve apartmana kadar daha derinlemesine inceleme yapılabildiğini kaydetti.

Prof. Dr. İlhan, bölgedeki kırmızı alan arttıkça vaka sayısının o bölgede arttığının anlaşılması gerektiğini bildirdi. Bunun bir güvenlik uygulaması olduğunun altını çizen İlhan, “Nasıl navigasyon kullanıyorsak, güvenliğimiz açısından gideceğimizin yeri öğrenmek açısından bu uygulama çok önemli. Türkiye’nin dört bir yanında bununla ilgili bilgi sahibi olabiliriz.” dedi.

KİŞİNİN SAĞLIĞINDAKİ DEĞİŞİKLİK HES KODUNDA GÖZÜKÜYOR *

İlhan, otobüs, uçak, tren seyahatlerinde zorunlu hale getirilen HES kodunun, ÖSYM tarafından organize edilen sınavlarda da kullanıldığını belirtti.

İlhan, “Kişinin sağlığında bir değişiklik olduğunda otomatik olarak bu bilgi HES kodunda gözüküyor. Yani, Kovid-19 pozitif sonuç çıktığında, kişi seyahate kabul edilmiyor. Örneğin, uçağa bindiniz ve uçaktaki bir kişinin Kovid-19 pozitif olduğu belirlendi. HES kodu sayesinde o uçağa binen diğer kişilere ulaşılması da sağlanıyor.” dedi.

Kodun, HES kodu butonuna tıklandığında yeni kod ekle kısmından alınabildiğini anlatan İlhan, “HES kodunun da sorgulanması mümkün. Nüfusta üzerinize kayıtlı olan çocuklar ya da eşiniz için de HES kodu alınabiliyor.” diye konuştu.

” BİR YERDE YOĞUNLUK VARSA BİLDİRMEK DOĞRU YAKLAŞIM” *

Aplikasyona yeni olarak “İhbar” bölümünün de eklendiğini ifade eden İlhan, “Vatandaşlar, eğer şüpheli bir durum olduğu düşünülüyorsa buradan bildirim yapabilecekler. Yani vatandaşlar ‘İhbarda Bulun” uygulamasıyla da gönüllü denetici olacak. Kurallara uymayanları uyarmak, kimi zaman sorun olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir yerde bu noktada bir yoğunluk varsa o yerin bildirilmesi doğru bir yaklaşım. Çünkü, orası herkes için koronavirüs açısından bir tehdit olacaktır.” diye konuştu.

Burada verilen kişisel bilgilerin kimse ile paylaşılmayacağının da ekrana çıkan yazı ile ihbarda bulanan kişiye iletildiğini anlatan İlhan, bu butona tıklandığında işletme adı, açıklama, adres bilgilerinin girildikten sonra istenirse fotoğrafın da eklenebileceğini söyledi. İlhan, “Açıklamaya, ‘Maske kuralına uyulmuyor, düğün yapılıyor.’ denilebilir. Ne ise o yazılır. Belli bir kanıt oluşturmak için fotoğraf da kullanılabilir.” dedi.

SEYAHATLERDE HES KODU ZORUNLULUĞU *

İçişleri Bakanlığı 12 Eylül’de valiliklere gönderdiği genelgeyle şehirler arası yolcu taşıyan firmaların HES kodu olmadan biletleme yapmamaları uyarısında bulunmuştu. Genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralanmıştı.

“Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebilecek.

Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak.

Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecek.”

HES kodu olmadan seyahat edenlere zorunlu izolasyon

Genelgeye göre, denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, HES kodu bulunmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süreyle seferden men edilecek.

Denetimler sonucunda Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu bulunmadan şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yaptıkları tespit edilen kişiler, valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

ÖSYM’DEN HES KODU KARARI *

ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda adaylardan HES kodu bilgisi alınacak. Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilmeyen adayların başvuru yapmaları sistem tarafından kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) “PROFİLİM” alanında bulunan “HES KODU BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Başvuru yapılan her sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. HES kodu bilgisi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kaydedilen adaylar sınavlara başvurularını yapabilecekler.

YEDİGÖLLERE HES KODU ÖNLEMİ *

Bolu kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan, ismini bünyesinde barındırdığı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl’den alan Yedigöller, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğruyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünün ardından parka girişlerine izin verilen ziyaretçiler, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.

CEZAEVİ GİRİŞLERİNDE HES KODU İLE GİRİŞ *

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin titizlikle takip edildiğini ifade eden Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, ceza infaz kurumlarına ziyaretçilerin “HES kodu” ile giriş yapmasının sağlandığını aktardı. Salgının etkisini azaltmak için herkesin alınan önlemlere eksiksiz uymasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Çekin, karantina tedbirlerine uymamanın ve salgınla mücadeleye engel olmanın suç olduğunu hatırlattı.

HES KODU İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ AYNI ŞEY Mİ? *

HES kodu seyahat izin belgesi yerine geçmiyor. Seyahat izin belgesi için e-Devlet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor.