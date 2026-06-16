Heyelan sonrası yeniden kuruldu: Dairesel mimarisiyle dikkat çeken köy

Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya köyü, 1970'li yıllarda eski yerleşim alanında meydana gelen heyelan nedeniyle afet riski taşıyan bölgeler arasına girdi. Yapılan incelemeler sonucunda köyün daha güvenli bir alana taşınmasına karar verilirken, yeni yerleşim alanı zamanla bölgenin dikkat çeken yaşam merkezlerinden biri oldu.
1 Dairesel planla tasarlandı
Yeni yerleşim alanı için hazırlanan proje kapsamında köy, alışılmış yerleşim düzenlerinden farklı olarak dairesel planla tasarlandı. İnşasına 1973 yılında başlanan köyde 82 afet konutu inşa edildi.
2 Aradan geçen yıllara rağmen mimari özelliğini koruyor
Tamamlanan konutlar 1982 yılında hak sahiplerine teslim edildi. Aradan geçen yıllara rağmen mimari özelliğini koruyan köy, havadan görüntülendiğinde ortaya çıkan dairesel yapısıyla ilgi görüyor.
4 "Selanik Projesi örnek alınarak yapılmış"
Köy sakinlerinden 76 yaşındaki Kamber Oğuz, "Bize anlatılanlara göre burası Selanik Projesi örnek alınarak yapılmış. O dönem hatta müteahhitte ben kendim sordum bunu projenin Selanik'teki benzer bir yerleşimden esinlenilerek hazırlandığı söylediğini" ifade etti.
5 "Türkiye'de bir ilktir"
Kuşakkaya Muhtarı Hasari Oğuz ise köyün kuruluş sürecine değinerek,"1970'li yıllarda bizim köy yukarıda olduğu için orada toprak kayması oldu. Toprak kaymasından dolayı milletin başvurmasıyla o zamanki muhtarlarımız ve köy heyeti başvuru yaptı. Başvurudan sonra bu proje çıktı. Bu projeye Selanik Projesi diyorlar. 1972 yılında başladı, 1982-1983 yılında da millet evlerine girdi. Köyün yuvarlak olması nedeniyle baktığın zaman çok güzel bir şekli, şeması var. Türkiye'de bir ilktir, sanmıyorum başka bir yerde olsun" dedi.