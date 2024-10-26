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Hileli gıda listesi güncellendi: İşte taklit-tağşiş yapılan, sağlıksız yeni ürünler

Tarım ve Orman Bakanlığı, 25 Ekim itibarıyla taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

26 Ekim 2024 | 14:39
Hileli gıda listesi güncellendi: İşte taklit-tağşiş yapılan, sağlıksız yeni ürünler

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 109'a, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 703'e yükseldi. 

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı. Listeye eklenen ürünlerde gıda kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, çiğ sütte yağ oranının düşük olması, soya ve nişasta bulunması gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi. İşte o listeler ve yeni ürünler

  1. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar ve markalar
  2. Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar ve markalar

İKİ KATEGORİDE LİSTELENİYOR

Hileli gıdaların ifşa edilmesi uygulaması bir süre önce başlamıştı. Bakanlık listeyi zaman zaman güncelliyor. 

Bakanlık uygulamayla ilgili şu bilgiyi paylaşıyor: "Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır"

Taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünler için örnek olarak farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi, peynire margarin katılması gösteriliyor. Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesi için "tekstil boyasının gıdada kullanılması, gıdaya ilaç etken maddesi katılması vb." örnek gösteriliyor. İşte hileli gıdalar listesi

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