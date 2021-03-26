Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın bugün yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bıraktı. Türkiye Bankalar Birliği, Hüseyin Aydın’ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devretmesi dolayısıyla, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığını bildirdi.

15 Temmuz 2011’den bu yana Aydın, bugün gerçekleşen Olağan Genel Kurul’da görevini devretti.

ZİRAAT BANKASI: İSTİFAEN AYRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, “15.07.2011 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Hüseyin Aydın, 26.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulda görevini devredecektir. Genel müdürlük görevinden istifaen ayrılması söz konusu değildir” denildi.

TBB’DEN DE AÇIKLAMA VAR

Türkiye Bankalar Birliği, Hüseyin Aydın’ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devretmesi dolayısıyla, TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığını bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, Hüseyin Aydın’ın, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart’ta devrettiği, bu kapsamda TBB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin de tamamlandığı aktarıldı.

TBB Statüsü’ne göre yönetim kurulu başkanının, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçildiği vurgulanan açıklamada, “Birlik Başkanlığını 20 Nisan 2011’den itibaren sürdüren Hüseyin Aydın’a Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne ve Birlik çalışmalarına sağladığı değerli katkılar; zor dönemlerde Birliği temsil ederken gösterdiği kapsayıcı, yapıcı, özverili, iletişime açık, çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür eder, esenlikler dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, dün Uludağ Ekonomi Zirvesine katıldı. Aydın, “Türk bankacılık sisteminin bilanço büyüklüğünün 6 trilyon lirayı geçtiğini belirterek, “Toplam aktiflerin milli gelire oranı yüzde 121’e ulaştı” dedi.

HÜSEYİN AYDIN KİMDİR?

Ziraat Bankası’nın internet sitesinde Hüseyin Aydın’ın biyografisi şu şekilde yer alıyor:

1959 yılında Borçka/Artvin’de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi’nden 1981 yılında mezun oldu. Meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan AYDIN, Müfettiş, Daire Başkanı, Duisburg/Almanya Temsilciliği ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Pamukbank T.A.Ş. ile T.Halkbank A.Ş’nin birleşmesinin de kısa sürede ve başarıyla gerçekleştirildiği 2003-2005 yılları arasında yürüttüğü T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerinin ardından AYDIN, 2007 yılında ülkenin bugüne kadarki en büyük işlemi olarak Bankanın halka arz edildiği 2005-2011 döneminde T. Halk Bankası A.Ş.’inde Genel Müdür olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2011 tarihi itibariyle T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başlayan Hüseyin AYDIN aynı zamanda; 2010 yılından bu yana Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı, 2017 yılından bu yana Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve 8 Mart 2019 tarihinden itibaren de Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri ile profesyonel yaşamını sürdürmektedir.