Son dakika gelişmesi… İçişleri Sözcüsü Çataklı, Brezilya’da teslim olan Mehmet Aydın’a ilişkin, “Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50’de hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye’de olacak.” diye başladı.
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