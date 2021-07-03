Son dakika gelişmesi… İçişleri Sözcüsü Çataklı, Brezilya’da teslim olan Mehmet Aydın’a ilişkin, “Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50’de hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye’de olacak.” diye başladı.

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