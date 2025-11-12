iLab, yapay zeka girişimine 1,5 milyon dolar yatırım yaptı

İnternet şirketleri grubu olan iLab, yapay zekâ odaklı yatırım ve büyüme vizyonu doğrultusunda ilk yatırımını gerçekleştirdi. iLab, sağlık alanında yapay zekâ ve görüntü işleme odaklı çözümler geliştiren Traick AI’a 1,5 milyon USD yatırım yaparak şirkette hissedar oldu.

Traick AI CEO’su Dr. Burcu Bektaş Güneş, "Bu iş birliği; yapay zekâ tabanlı tiroid ve meme kanseri ultrason analiz platformumuzun Ar-Ge ve sertifikasyon süreçlerini hızlandıracak. Diğer yandan aldığımız bu yatırımla hedefimiz Avrupa ve İngiltere pazarındaki konumumuzu güçlendirmek ve kanser teşhisinde yeni bir küresel standardın oluşumuna öncülük etmek. Ultrason görüntüleme zaman alıcı ve yorumlayıcıya bağımlı bir süreçtir; bu nedenle yapay zekâ en büyük farkı tam da bu noktada yaratmaktadır. Traick AI olarak amacımız; kanseri erken evrede tespit ederek invaziv işlemleri minimize eden, yanlış pozitif oranlarını düşüren ve klinik başarıyı artıran yapay zekâ destekli klinik karar destek sistemlerini sağlık profesyonellerinin erişimine sunmak" şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKA STRATEJİK ÖNCELİĞİMİZ

iLab Strateji Direktörü Arda Ayvaz ise “Yapay zekâ, hem mevcut portföy şirketlerimizin operasyonlarını dönüştürmek hem de geleceğin teknoloji girişimlerine yön vermek için stratejik önceliğimiz haline gelmiş durumda. Grubumuz içerisinde yürüttüğümüz pek çok farklı aksiyonun yanı sıra bir süredir bu alandaki girişimlere de yatırım yapmak üzere araştırmalarımızı sürdürmekteydik. Bu süreçte Traick AI, yenilikçi teknolojileriyle ilgimizi çeken bir girişim oldu. Aldıkları tohum yatırımı ile büyüme hedeflerine daha güçlü adımlarla ulaşacaklarına inanıyoruz ve bu yolculukta yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.