ARA
DOLAR
42,24
0,05%
DOLAR
EURO
49,00
0,12%
EURO
GRAM ALTIN
5601,54
-0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
10655,66
0,75%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • iLab, yapay zeka girişimine 1,5 milyon dolar yatırım yaptı

iLab, yapay zeka girişimine 1,5 milyon dolar yatırım yaptı

Sağlık teknolojilerinde yapay zekâ temelli çözümler geliştiren Traick AI, iLab’den 1,5 milyon USD yatırım aldı.


iLab, yapay zeka girişimine 1,5 milyon dolar yatırım yaptı

İnternet şirketleri grubu olan iLab, yapay zekâ odaklı yatırım ve büyüme vizyonu doğrultusunda ilk yatırımını gerçekleştirdi. iLab, sağlık alanında yapay zekâ ve görüntü işleme odaklı çözümler geliştiren Traick AI’a 1,5 milyon USD yatırım yaparak şirkette hissedar oldu. 

Traick AI CEO’su Dr. Burcu Bektaş Güneş, "Bu iş birliği; yapay zekâ tabanlı tiroid ve meme kanseri ultrason analiz platformumuzun Ar-Ge ve sertifikasyon süreçlerini hızlandıracak. Diğer yandan aldığımız bu yatırımla hedefimiz Avrupa ve İngiltere pazarındaki konumumuzu güçlendirmek ve kanser teşhisinde yeni bir küresel standardın oluşumuna öncülük etmek. Ultrason görüntüleme zaman alıcı ve yorumlayıcıya bağımlı bir süreçtir; bu nedenle yapay zekâ en büyük farkı tam da bu noktada yaratmaktadır. Traick AI olarak amacımız; kanseri erken evrede tespit ederek invaziv işlemleri minimize eden, yanlış pozitif oranlarını düşüren ve klinik başarıyı artıran yapay zekâ destekli klinik karar destek sistemlerini sağlık profesyonellerinin erişimine sunmak" şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKA STRATEJİK ÖNCELİĞİMİZ

iLab Strateji Direktörü Arda Ayvaz ise “Yapay zekâ, hem mevcut portföy şirketlerimizin operasyonlarını dönüştürmek hem de geleceğin teknoloji girişimlerine yön vermek için stratejik önceliğimiz haline gelmiş durumda. Grubumuz içerisinde yürüttüğümüz pek çok farklı aksiyonun yanı sıra bir süredir bu alandaki girişimlere de yatırım yapmak üzere araştırmalarımızı sürdürmekteydik. Bu süreçte Traick AI, yenilikçi teknolojileriyle ilgimizi çeken bir girişim oldu. Aldıkları tohum yatırımı ile büyüme hedeflerine daha güçlü adımlarla ulaşacaklarına inanıyoruz ve bu yolculukta yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi. 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL