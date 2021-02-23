Siirt’in Tillo ilçesinde 22 Ocak’tan bu yana yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi. AA’nın aktardığı habere göre Kaymakam Lokman Düzgün, kamu kurum ve kuruluşlarının verimli çalışmaları ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde ilk günden bu yana salgınla etkin şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

İlçede herkesin salgına karşı teyakkuz halinde olduğuna dikkati çeken Düzgün, “Tillo’muz iyi bir performans gösterdi. Türkiye ortalamasının hep altında seyrettik. En son 21 Ocak tarihinde bir vakamız görüldü. O günden bugüne kadar da Tillo ilçemizde herhangi bir vaka görülmedi. Dolayısıyla bu bir başarıdır ve bu başarıda öncelikle vatandaşlarımızın çok emeği var” dedi.

TAZİYE ZİYARETLERİ YAPILMADI

Düzgün, ilçede taziye ziyareti geleneğinin yaygın olduğunu, bu süreçte vatandaşların yakınlarına dahi taziye ziyaretinde bulunmadığını, eve kapandığını belirtti.

Düzgün, “Salgınla mücadelede elimizde gizli bir formül olmadığını biliyorduk. Özellikle karantina sürecimizi sıkı tuttuk. Vatandaşlarımızı o süreçte uyarmaya çalıştık. Maske, mesafe ve temizlik konusunda tüm ekiplerimiz mesailerini her gün vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyle geçirdi.” diye konuştu.

Buna rağmen çok ağır vakalara da şahitlik ettiklerini belirten Düzgün, ilçede günde 20 yeni vakayla karşılaştıkları dönemler de olduğunu bildirdi.

Düzgün, Tillo’nun manevi ikliminden dolayı ziyaretçi akınına uğradığını anlatarak, şunları kaydetti: “Buna rağmen önlemlerimizi aldık. İlçemizde vaka sayımızı sıfıra indirmiş olsak da tedbirleri kesinlikle elden bırakmıyoruz. Bu işin ucunu bıraktığımız an vaka sayısının artacağını biliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımıza da telkinlerimiz hep bu yönde. Çünkü işin ucunda insan sağlığı var. Devlet-millet iş birliği içerisinde bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz.”

Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın ise salgınla mücadelede, Kaymakamlık öncülüğünde yapılan çalışmalarla önemli bir başarı yakaladıklarını söyledi.

“Vatandaşlarla devlet kurumları arasında bu organizasyonu yapmak çok önemliydi. İnsan sirkülasyonunun fazla olduğu bir ilçe olmamız nedeniyle ilk başlarda biraz sıkıntı yaşadık. Daha sonra gerekli önlemleri alınca, halkla bütünleşip genelgelere, uyarılara uyunca bu salgınla baş edilebileceğine inandık. Bunun sonucunda vaka sayısı düştü ve sıfırlandı.” ifadelerini kullanan Aydın, ülkede hayat yeniden normale dönene kadar tedbirleri elden bırakmayacaklarını bildirdi.

Aydın, “Vaka sayısının sıfıra düşmesi, salgının bittiği anlamına gelmiyor. İlçemize insan sirkülasyonu devam ediyor. Önlemlerimizi almaya, tedbirlere uymaya devam edeceğiz. İnşallah ülke olarak bu beladan kurtulmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. AA