İnternet alışverişlerinde ‘kilitli teslimat’ dönemi geliyor. Şirketler, kargo ve posta gönderilerinin teslimatı için esnaf, işyerleri, site yönetimleri, alışveriş merkezi ve plaza yönetimleri ile sözleşme yapılabilecek. Belirli bölgelere yerleştirilecek kilitli teslimat dolaplarıyla da kargo iletilebilecek.

Bazı kargo şirketlerinin kargo teslimi için esnafla işbirliğine gitmesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet alışverişlerinde teslimat noktası, kilitli teslimat dolabı ve esnaftan kargo teslimiyle ilgili esasları belirledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yeni kararı doğrultusunda, kargo ve posta gönderilerinin teslimatı için esnaf, işyerleri, site yönetimleri, alışveriş merkezi (AVM) ve plaza yönetimleri ile sözleşme yapılabilecek.

İLAVE ÜCRET YANSITILMAYACAK

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul’un haberine göre, belirli bölgelere yerleştirilecek kilitli teslimat dolaplarıyla da kargo iletilebilecek, bu tip teslimatlarda tüketiciye ilave ücret yansıtılmayacak. BTK kararına göre, sadece e-ticaret gönderileri ile sınırlı olmak ve teslimata ilişkin tüm sorumluluk posta hizmet sağlayıcısına ait olmak üzere, teslimat noktaları üzerinden kargo alınabilecek.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) döneminde artan internet alışverişleri ve kargoda oluşan yoğunlukla birlikte bazı şirketler esnafla anlaşarak, kargoları alıcının yakınındaki bir dükkana gönderme uygulamasını başlatmıştı.

Kargo şirketlerinin uygulamasıyla, kargonun ulaşma süresini kısaltmak isteyenler, yakınlarındaki anlaşmalı esnafa gönderim tercihinde bulunabiliyor, kargosunun teslim noktasına ulaştığının bildirilmesi üzerine, girip kargosunu alabiliyor.