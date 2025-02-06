İş insanı Asil Nadir yaşamını yitirdi

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan 83 yaşındaki ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti. Nadir'in bir süredir yoğun bakımda yattığı öğrenildi.
Nadir'in vefatını Kıbrıs Gazetesi yazarı Ahmet Tolgay duyurdu. Tolgay paylaşımında, "Bir Kıbrıs Türk efsanesini, Asil Nadir'i yitirdik. Şu anda sözün bittiği yerdeyim. Toparlanma çabasındayım!..." ifadelerini kullandı.
Asil Nadir, solunum yollarında yaşadığı sorun nedeniyle son dönemde sıklıkla hastaneye başvurmak zorunda kalıyordu.