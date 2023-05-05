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  • İş yerindeki performansı artırmak için 8 beslenme önerisi

İş yerindeki performansı artırmak için 8 beslenme önerisi

İyi bir beslenme ile iyi bir çalışma performansı doğru orantılıdır. Türk Kalp Vakfı Diyetisyeni Dyt. Gizem Deniz İş yerindeki performansı artırmak için bazı beslenme önerilerinde bulundu. İşte İş yerindeki performansı artırma için 8 beslenme önerisi...

05 Mayıs 2023 | 10:40
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İş yerindeki performansı artırmak için 8 beslenme önerisi

Deniz şunları söylüyor: Günümüzün büyük bir kısmını iş yerlerimizde geçirmekteyiz. Çalışma koşullarımız, sektörümüz ve çalıştığımız kurum günlük enerji ihtiyacımızı etkilemektedir. İyi bir beslenme ile iyi bir çalışma performansı doğru orantılıdır.

Yoğun iş koşulları sebebi ile günümüz koşuşturmayla geçiyor olabilir. Ya da masa başında bile kafamızı kaldıracak zaman bulamıyor olabiliriz. İş ortamında kendine özel zaman ayıramayan bireylerin beslenme düzeninde bozulmalar izlenebiliyor. Öğün atlanabiliyor, sağlıksız seçimler yapılabiliyor ve bu durum gece yeme atakları ile sonuçlanabiliyor. Oysa gün içinde yediklerimiz; çalışma başarısı, iş performansı, üretim ve verimlilikle yakından ilişkilendirilmektedir. Aynı zamanda kilo yönetimi ve sağlığımız açısından da önem arz etmektedir"

8 BESLENME ÖNERİSİ

1
YETERLİ SU TÜKETİMİ

YETERLİ SU TÜKETİMİ

Beyin fonksiyonlarında azalma, baş ağrısı ve konsantrasyon eksikliği ortaya çıkmaması için gün içinde yeterli su tüketilmelidir. Yeterli su tüketimi ile daha zinde, konsantre ve açık bir zihinle çalışıp başarımızı artırabiliriz.
2
SAĞLIKLI KAHVALTI

SAĞLIKLI KAHVALTI

Güne sağlıklı bir kahvaltı tabağı ile başlamak, gün içinde hem mutluluk hem de zindelik sağlayacaktır. Yumurta, peynir, yulaf tüketimi kahvaltının kalitesini artıracaktır.
3
BALIK

BALIK

Hafızayı ve mental performansı güçlendiren en önemli besinlerden biri balıktır. Haftanın en az 1-2 günü öğünlerimizde balık tüketimine yer vermeliyiz.
4
MEYVELER

MEYVELER

Çilek, kivi ve böğürtlen gibi renkli ve antioksidandan zengin meyveler hafızayı ve bilişsel performansı güçlendirir.
5
ODAKLANMA GÜCÜ

ODAKLANMA GÜCÜ

Avokado beyin için en önemli besinlerden biridir. Avokado tüketimi ile odaklanma gücümüzü artırabiliriz.
6
CEVİZ, BADEM, FINDIK

CEVİZ, BADEM, FINDIK

Ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumlar; vücudun ihtiyacı olan protein ve yağ asitlerinin kaynağıdır. Ayrıca aminoasit, antioksidan ve E vitamini açısından da zenginlerdir. Bu özellikleriyle beyin performansını ve verimliliğini arttırırlar.
7
BİTTER ÇİKOLATA

BİTTER ÇİKOLATA

Tüketim miktarına dikkat ettiğimiz sürece bitter çikolata da içerdiği antioksidanlar sayesinde iyi bir seçenek olacaktır ve performansımızı destekleyecektir.
8
YEŞİL ÇAY

YEŞİL ÇAY

Gün içinde tüketeceğimiz bir fincan yeşil çay zinde hissetmemizi sağlar.
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