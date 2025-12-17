İşletmecisi anlattı: "En büyük sıkıntımız gelen araçların bir türlü çıkmaması"

Araçların satışa çıkarılması halinde çok önemli bir gelir kaynağı oluşturulabileceğini ifade eden Ertan, "Bunların hepsinden devlete giden bir para var. Bir çark sistemi olarak düşündüğümüz zaman, bir araba çıktığı zaman, sigortacı sigortasını yapacak, muayene istasyonu muayenesini yapacak, lastikçi kazanacak, akücü kazanacak, bakımcı kazanacak. Hepsi bir çark sistemidir. Çark dönmeye başladığı zaman diğer çarkları döndürecek. Yıllardır bu konuyu ele alıyoruz ama yukarıdakiler bir türlü bunu duymazlıktan geliyorlar. Duymadıkları için de buradaki araçların hepsi çürümeye yüz tutuyor ve herkesin tabiriyle bir mezarlık haline geliyor. Bir an önce bu kanunların işletilmesi için gerekli ne varsa yapılmasını istiyoruz. Buradaki araçların yüzde 80'i icralıktır. Geriye kalan araçlar, yanlış park, sigortasız, ehliyetsiz, alkollü kullanılan araçlar ve suçta kullanılan araçlardır" şeklinde konuştu.

