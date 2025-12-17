Türkiye'nin en kirli havasına sahipti: Ağaçlandırma çalışması başladı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır'da yaşanan hava kirliliğinin son derece ciddi bir durum olduğunu ve bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Son ölçümler öyle gösteriyor ki Avrupa'nın da havası en kirli şehirlerinden bir tanesi. Bunun tabii birçok tarihi, lojistik, coğrafi sebepleri var. Iğdır Ovası düz bir ova, dört etrafı dağlarla çevrildiği için ve şehir de maalesef bu düz ovanın tabanına ağırlıklı olarak yerleştirildiği için hava sirkülasyonumuz yok. Dolayısıyla özellikle kış aylarında havada biriken partiküller yoğunlaşıp yeryüzüne kadar inerek ciddi bir sağlık tehdidi, sağlık riski oluşturuyor."

Gürel, hava kirliliğinin yaz aylarında da devam ettiğini belirterek, kış aylarında ise bu kirliliğin kritik seviyelere çıktığının altını çizdi.

Şehrin bazı bölgelerine henüz doğal gaz gitmediği için vatandaşların odun ve kömür yaktığın belirten Gürel, "Bu da üstüne geldiğinde kışın Iğdır'da hava kirliliği had safhaya ulaşmakta. Bu özellikle üst solunum yolu sorunu olan, astım gibi benzer hastalıklara sahip olan vatandaşlarımız için büyük bir tehdit." dedi.