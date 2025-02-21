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İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek merak edilen soruyu yanıtladı. İstanbul'da kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor

21 Şubat 2025 | 12:59
Son Güncellenme: 21 Şubat 2025 | 17:54
İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da etkili olan kar yağışının aralıklarla devam edeceğini, hafta başından itibaren ise sıcaklıkların artacağını belirtti. Meteoroloji Mühendisi Tek, AA muhabirine, yağış sisteminin kuzeyden, Karadeniz üzerinden geldiğini söyledi

"Kar yağışı İstanbul'da aralıklarla devam edecek, yarın da benzer şekilde sürecek. " diyen Tek, "Sıcaklıkların düşük olması nedeniyle kar, önceki günlere kıyasla daha fazla tutunacak ve hemen erimeyecek." ifadelerini kullandı.

Pazar günü kar yağışının etkisini azaltacağını belirten Tek, "Pazartesi günü ise soğuk havayla birlikte kar yağışı kesilecek." dedi.

Hava sıcaklığının sıfır dereceye yakın seyrettiğini, yüksek kesimlerde ise eksi değerlere düştüğünü aktaran Tek, pazar günü Anadolu Yakası'nda kar yağışının görülebileceğini ancak çok etkili olmayacağını kaydetti.

Tek, sahile yakın bölgelerde kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre arasında değiştiğini, şehirlerarası yollarda gizli buzlanma riski olduğuna dikkati çekerek, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Son yılların en soğuk şubat aylarından birinin yaşandığına işaret eden Tek, hafta başından itibaren yükselmesi beklenen sıcaklıkların, mevsim normallerine yaklaşacağını sözlerine ekledi.

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