Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olan gayrimenkul sektöründe yetki belgesiz aracılık faaliyetlerinden tapu ve belediye gibi kurumlardan bilgi ve belgelere erişime kadar bir çok alanda sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye’nin en büyük ticaret odası olan İstanbul Ticaret Odası (İTO), 21 No.lu Gayrimenkul Hizmetleri Komitesi ile bu alanda faaliyet gösteren kesimi çatısı altında topluyor. İTO’nun 21’inci dönem seçimleri 9 Kasım’da İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Seçim yarışına kısa bir süre kala komite başkanlığı yarışı da kızıştı. 21 No.lu Gayrimenkul Hizmetleri Komite Başkanlığı için İSTEBKoop Başkanı Ulvi Özcan ve Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan adaylıklarını açıkladı. Her iki adayın da sektörün gelişimine yönelik hedefleri bulunuyor.

HEDEF SAYGIN EMLAKÇILIK

#HedefSaygınEmlakçılık sloganı ile yola çıkan ve İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanlığını açıklayan İSTEBKoop Başkanı Ulvi Özcan ve ekibi sektöre değer katacak çalışmalar yapmayı hedefliyor. İSTEBKoop Başkanı ve İTO 21. Gayrimenkul Hizmetleri MK Başkan Adayı Ulvi Özcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

‘’Megakent İstanbul’da yılda yaklaşık 400 binden fazla taşınmaz el değiştiriyor. 1,2 trilyon liralık işlem hacmi olduğu tahmin edilen bu dev piyasasının daha sağlıklı işlemesi sağlıklı bir emlak hizmet sektörü (emlakçılık, değerleme, geliştirme) olması gerekiyor. İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Adayı olarak seçildiğimiz takdirde ekibimle birlikte başta emlak borsasının kurulması ve MLSIstanbul olmak üzere sektöre ve tüketiciye fayda sağlayacak onlarca projenin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunacağız. Ayrıca başta emlak portalları, yabancı menşeli TC vatandaşlarının emlakçılık yapması, franchasing sistemindeki yapının düzene girmesi, vb. temel sorunlarımızın ele alındığı bir emlakçılık kanunu için tüm sektör bileşenleri ile beraber çalışmalar yapacağız ; çünkü değerli olan ‘ORTAK AKIL’ ve bu kavramı iyi kullanabilirsek bizleri güzel günler bekliyor. Meslektaşlarımız bizimle diyaloga girerek seçim beyannamemizi istesinler, projelerimi sorsunlar.’’

NOTER ONAYLI SEÇİM BEYANNAMESİ….

İTO’da seçimi kazanırlarsa neler yapacaklarını noterden onaylı bir seçim beyannamesi ile meslektaşları ve kamuoyuyla paylaşan Ulvi Özcan, ‘’Seçimlere Katılanlar Kazanmıyor, Katılmayanlar Kaybediyor. Kime oy verirseniz verin oyunuzu kullanın. Bugün İTO ve benzeri mesleki kuruluşlarda bir memnuniyetsizlik varsa insanımızın yeterince sandığa çıkmamasının sonucu oluyor bu durum” diye konuştu. Barınma konusu ve sosyal konut hamleleri için açıklamalarda bulunan Ulvi Özcan: ‘’Yaşadığımız dünya, savaş dönemleri dışında herhalde barınma ve beslenme ile ilgili en sorunlu zamanları yaşıyor. Bu durumda ekonomik yapısı kırılgan olan ülkeler biraz daha etkileniyor ki, ülkemiz de bu ülkelerden biri. Bu itibarla Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, İklim Değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde ve TOKİ’nin çalışmaları ile başlatılan ‘’sosyal konut hamlesi’’ ‘’AMASIZ, FAKATSIZ DESTEKLENMELİ’’ ancak bir mevzuata dönüşmeden de eksikleri giderilmeli’’ dedi.

Sözlerine projenin doğru, eksik, yanlış bulduğu yönlerini açıklayarak devam eden Ulvi Özcan:

“Bu proje önemli ve gerekli bir proje. Projenin hazineden sübvanse edilmesi, TOKİ’nin de bu işin başrollerinde olması, dezavantajlı gurupların kollanması, memur maaş endeksine göre artış, arsa üretimi çok doğru işler. Ancak bu projenin bir ‘’rant projesi’’ olmaması için miras ile intikal dışında her tür tasarruftan (satış, ipotek, haciz, satış vaadi, vb.) muaf tutulması gerekiyor. Bir başka ifadeyle borcun bakiyesini ödeyip geri kalanı da ranta çevrilmeye izin verilmemeli. Borcunu ödeyemeyene ek imkanlar sunulduktan sonra yine ödeyemiyorsa ev geri alınmalı, vatandaşın ödediği para güncel değerinden (memur maaş katsayısı) korunarak iade edilmeli ve evler tekrar kuraya sokulmalı. Ayrıca TOKİ’nin önemli bir rolü olmakla birlikte bu proje kapsamlı bir konut politikasının bir parçası olmalı. TOKİ araştırma, planlama, finansman ve kontrol gibi bir misyon üstlenmeli. İlk konutunu alacaklara vergi, fon, harç , vb. konularda destek verilirken birden çok konutu olanların her yeni konut alımlarında her mülkte artarak devam eden fon kesintileri, vergiler ve harçlar olmalı. Ayrıca yabancıların mülk alımlarında sınırlamalar şart. Çünkü yüksek dolarizasyon nedeniyle vatandaşımız ev sahibi olamazken yabancı çokça alım yapabilmekte, kiralamalar onlara çok ucuz kalabilmekte”

DÜNYA STANDARTLARINDA BİR EMLAK SEKTÖRÜ OLUŞTURULACAK

#HedefSaygınEmlakçılık Gurubu İcra Kurulu Üyesi ve Epos Değerleme Genel Müdürü Neşecan Çekici ise, ‘’Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi disiplinler arası bir komite. Burada her disiplin doğru temsil edilirse emlak sektörlerinin makro sorunları burada dile getirilir. Seçilirsek dünya standartlarında bir emlak sektörünün oluşması için çaba göstereceğiz. Ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olan sektörümüzün vizyonla, projelerle çalışan bir komiteye ihtiyacı var’’ açıklamasını yaptı.

SEKTÖRÜN SORUNLARINI ÇÖZME HEDEFİ…

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) 21 No.lu Gayrimenkul Hizmetleri Komite Başkan Adayı olurken, seçildiği takdirde yetki belgesiz aracılık faaliyetlerinin engellenmesini sağlamak, emlak ilan siteleri ile yaşanan sorunların önüne geçmek, tapu ve belediye gibi kurumlardan bilgi ve belge erişimini kolaylaştırmak gibi öncelikli hedefleri bulunuyor.

TÜGEM’i 2016’da kurduklarını belirten Hakan Akdoğan, şunları söyledi:

“Gelişim ve eğitim odaklı vizyoner girişimciler tarafından kurulan TÜGEM, çok kısa bir sürede emlak danışmanlığı mesleğine değer katan öncü sivil toplum kuruluş oldu. 24 ilde ve yurtdışında bulunan temsilcilikleri ile 1000’i aşkın üyesi bulunan derneğimiz, etkinlikleri ve örgütsel verimliliği ile üyelerine, meslektaşlarına ve sektörümüze destekler sunmakta. Eğitim, teknoloji, hukuk ve sinerjik iş birliği olanakları ile katma değer sağlamak misyonuyla hareket eden derneğimiz kurulduğu günden bugüne birçok çalışma ile sektöre değer katmıştır. Bunların başında ise aylık network toplantıları, ticari komite çalışmaları, TÜGEM MLS projesi, gayrimenkul panelleri, TÜGEM Akademi ile eğitim faaliyetleri, sektörel raporlar geliyor.”

‘DEĞERİ ARTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ’

TÜGEM’deki başarılı çalışmaları İTO’ya taşıyacaklarını belirten Akdoğan, “İstanbul Ticaret Odası 21. Gayrimenkul Hizmetleri komitesi 10 bini aşkın üyesi ile sektörümüzün temsil edildiği en önemli kurumlardan biri. Komite üyelerimizin destekleri ile görev aldığımızda, eğitimden, hizmet bedellerine, bilgi ve belge erişimini kolaylaştırmaktan, gayrimenkul sektörünün değerini artırmaya kadar birçok çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

YETKİ BELGESİNE ODAKLANACAK

Sektörün en büyük sorununun yetki belgesiz yapılan aracılık işlemleri ve denetimlerdeki eksiklikler olduğuna dikkat çeken Akdoğan şunları söyledi:

“Bu aşamada açıkladığımız birçok önemli yol haritamız var. Öncelikli olarak tapu ve belediye gibi kurumlardan bilgi ve belge erişimimizi kolaylaştırmak, meslektaşlarımızın bilgi birikimini artıracak, güncel eğitimler düzenlemek, sektörümüzde kayıt dışı çalışanlara yönelik denetimlerin sıklaştırılmasının takipçisi olmak, yetki belgesiz aracılık faaliyetlerinin engellenmesini sağlamak, emlak ilan siteleri ile yaşadığımız sorunlara çözümler geliştirmek, MLS (Mülk Listeleme Sistemi) projesini İTO çatısı altında da hayata geçirmek, kullanılan sözleşmelerin standartlaştırılması ve elektronik ortamda yapılabilmesine ilişkin çalışmalar yapmayı hedefliyoruz.”