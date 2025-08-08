Jeff Bezos'un eşi kolunda 'bir ev' taşıyor

focus.de'nin haberine göre Sánchez, 6 Ağustos’ta Ibiza’da görüntülendiğinde bileğinde yaklaşık 250 bin euro değerindeki Richard Mille “RM07 Intergalactic Dark Night” modeli bir saat taşıyordu. Saat, evrenin oluşumundan ilham alınarak tasarlanan sınırlı sayıda üretilmiş bir serinin parçası.

Siyah karbon malzeme üzerine kırmızı altın detaylarla işlenmiş olan saat, 51 adet pırlantayla süslenmiş durumda. Jeff Bezos'un eşi için seçtiği bu modelin, erken dönem yıldız kümelerinden esinlendiği belirtiliyor.

Saatin 250 bin euroluk fiyatıyla dünyanın birçok farklı yerinde ev satın alınabiliyor. Bugünkü kurla 250 bin euronun karşılığı ise 11,8 milyon TL.

RM07-01 Intergalactic Dark Night



Market Value - $250,000 pic.twitter.com/gdEAtJEwbt — The Luxury Watch Guy (@LuxuryWatchGuy1) December 26, 2022

Uzay teması çift için yalnızca bir tasarım tercihi değil.

Bezos, daha önce eşi Lauren Sánchez’i, sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin’e ait bir roketle uzaya göndermişti.

Sánchez’in bileğindeki saat, Ibiza’daki öğle yemeğinde sergilediği tek lüks parça değildi.

Leonardo DiCaprio ve model Vittoria Ceretti’nin de katıldığı buluşmada Sánchez, yaklaşık 3,4 milyon euro değerinde olduğu tahmin edilen ve 30 ila 40 karat ağırlığında olduğu bildirilen bir pırlanta yüzük taşıyordu. Ayrıca, Bezos’un 2023 yılında hediye ettiği, tahmini değeri 2,1 milyon euro olan 20 ila 30 karatlık pembe tonlu nişan yüzüğü de dikkat çeken diğer takılar arasındaydı.