Muğla’da Bodrum sınırlarına yakın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın geniş alana yayıldı. Yangın, Bodrum Güvercinlik’teki 5 yıldızlı otele de sıçradı. Bakan Pakdemirli otelin tahliye edilmeye başladığını açıkladı. Eşzamanlı olarak Aydın’ın Didim ilçesinde de makilik alanda yangın meydana geldi. Ekipler yangınları kontrol altına almak için müdahale ediyor.

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Türkiye’nin 7 ilinde süren orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güvercinlik’te bir otelin tahliye edildiğini açıkladı.

ALEVLER İKİ OTELİN BAHÇESİNE KADAR DAYANDI

Meşelik Mahallesi, Kuyucak mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandan saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Oteller bölgesine yakın bir bölgede çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Alevler bölgedeki 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı. Alevlere 8 arazöz ve 6 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi ile müdahale edildi. İş makineleri ile da ormanlık alanda yol açma çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekipleri, sahildeki tatilcileri tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırdı. Bazı tekne sahipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.

Ters esen rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi.

Didim’de makilik alanda yangın çıktı

Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Bakan Pakdemirli: Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangın yönetim merkezinde açıklamalarda bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Pakdemirli. “3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Bakan Pakdemirli, “Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Güvercinlik’te bir otelin boşaltılması söz konusu oldu ve tahliye başladı.” dedi.

“Hasar tespit çalışmaları başladı”

Manavgat’taki yangınla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da yangının söndürüldüğü alanlarda hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Kurum, “Devletin tüm imkanları Antalya’mız için, Manavgat’ımız için seferber edilmiş durumda. Tüm ekiplerimiz sahalarda.” açıklamasını yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi ve bu çerçevede 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti yapıldı.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm birimlerimiz bu yangınların neden çıktığıyla ilgili gerekli soruşturmayı yapıyor.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımıza yardımları zamanında ulaştırmak için AFAD’ın koordinasyonunda bir lojistik merkezi oluşturuldu.” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “6 noktada Kızılay sıcak yemek servisi yapıyor, diğer giyecek gibi acil ihtiyaçların karşılanması için muhtarlarla bir iletişim ağı oluşturuldu.” ifadelerini kullandı.