İstanbul’da Kadıköy Caddebostan Sahili’nde bulunan; “Küçük Dolmabahçe”, ”Saray Yavrusu” ve “Perili Köşk” gibi adlarla da anılan tarihi Ragıp Paşa Köşkü, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla icra yoluyla satılıyor. Tarihi Köşk Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından 1906 yılında August Jasmund’a yaptırılmıştı.

İlan.gov.tr’de yer alan ilanda şu bilgiler verildi:

İstanbul’un tarihi yapıları arasında yer alan Ragıp Paşa Köşkü ve arazisi, açık artırma ile satışa çıkarıldı.

Kadıköy Caddebostan sahilinde bulunan 22 bin 970 metrekare alanda kurulu köşk, 2 bin 700 metrekare net kapalı alana sahip. Son dönem Osmanlı Mimarisini yansıtan 5 katlı köşk, mimarisinin yanı sıra mekan tasarımları, iç ve dış süslemeleri ve tavan resimleri ile bilinmektedir.

MUHAMMEN BEDELİ: 449 MİLYON 363 BİN 491 TL

Ragıp Paşa Köşkü, dış duvarlarında kullanılan teknik, iç mekandaki tavan süslemeleri ve yer döşemeleri dönemin tarzını yansıtması açısından korunmuş nadir eser statüsündedir. Köşkün sit alanı olan arazisi, müştemilatı, bahçesinde yer alan ağaç ve bitki türleri ayrı ayrı değerlendirilmiş olup bilirkişi heyet raporuna göre muhammen bedeli 449 milyon 363 bin 491 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Köşkün ilk satış ihalesi, 2 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayındaki 1 Nolu Mezat Salonunda gerçekleştirilecek. İlanın detayları için tıklayın

RAGIP PAŞA KÖŞKÜ HAKKINDA

Caddebostan’da Cemil Topuzlu Caddesi’nde yer alan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı’nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund’a 1906’da yaptırıldı.

Kadıköy’ün simgeleri arasında gösterilen 27 dönüm bahçe içerisindeki Ragıp Paşa Köşkü’nün tavanları, eritilerek elde edilen altın varaklarla süslü.

Kırk bin altına mal olduğu kayıtlarda yazılı olan köşkün deniz tarafında, bir kule mevcut. Köşkün kara tarafına açılan çift kanatlı, büyük oymalı demir kapısının karşısında iki güzel bina bulunuyor. Bunlardan selamlık olarak kullanılan yapı son yıllarda yıkılırken yerine apartmanlar yapıldı.

Ragıp Paşa, 1920 yılında bu köşkte vefat etti. Köşk daha sonra farklı kişilerin mülkiyetine geçti.