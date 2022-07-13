TOKİ İstanbul’da açık artırma ile konut satacak… İlan.gov.tr’de yer alan bilgiler şöyle:
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul’da 185 adet konutu açık artırma ile satacak.
İstanbul Gaziosmanpaşa ve Sütlüce’de bulunan 185 adet konutun müzayedesi, 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece /İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.
Konut sahibi olmak isteyenler, müzayedeye internet üzerinden de katılabilecek.
İlanda verilen bilgilere göre konutların 110 tanesi Gaziosmanpaşa, 75 tanesi Beyoğlu’nda. Yüzde 50 peşinat ve 120 ay vade imkanı tanınacak.
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