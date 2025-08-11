ARA
Kamil Koç'tan SMS dolandırıcılığına ilişkin açıklama

Kamil Koç Otobüsleri AŞ, şirket adına dolandırıcılık amaçlı sahte internet bağlantısı içeren SMS mesajlarının gönderilmesine ilişkin gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

11 Ağustos 2025 | 16:41
Kamil Koç'tan SMS dolandırıcılığına ilişkin açıklama

Şirketten yapılan açıklamada, şirketin adı kullanılarak dolandırıcılık amaçlı sahte internet bağlantısı içeren SMS mesajlarının bazı kişilere gönderildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Yapılan ön incelemelerde, şirketin veri tabanları ve güvenlik altyapısına herhangi bir yetkisiz erişimin gerçekleşmediği kaydedilirken, şirketin hizmetlerinde herhangi bir kesinti veya başka bir sorunun bulunmadığı vurgulandı.

Kapsamlı incelemeler ve gerekli teknik kontrollerin yapılması sırasında mesaj servislerinin geçici olarak durdurulduğu bilgisi paylaşılırken, konuyla ilgili kapsamlı teknik ve hukuki incelemelerin devam ettiği, başlatılan yasal süreçle ilgili yetkili kamu kurumlarına gerekli bildirimlerin yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Kamil Koç Otobüsleri AŞ'nin resmi kaynakları dışında gelen bu tür mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. AA

