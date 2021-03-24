Sakin ve doğada tatil yapmak isteyenlerin artması, karavan satışlarının patlamasına neden oldu. 2020’de pandeminin de etkisiyle karavan satışları yüzde 40 arttı. 2021’de de pazarda yüzde 50 büyüme bekleniyor.

Son yıllarda hareketlenen karavan pazarı pandemiyle birlikte adeta patlama yaşadı. Kalabalıktan uzak tatil yapmak isteyenler tercihini karavandan yana kullanınca karavan satışları 2020 yılında yüzde 40 arttı.

Türkiye’de ruhsatlı/ plakalı 2021 yılı itibarıyla 12 bin civarında karavan ve motorkaravan olduğu tahmin ediliyor. Türkiye Kamp ve Karavan Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Ergin, 2020 yılında 3 bin karavan ve motorkaravan imal edildiğini söylüyor.

Pandemi tehlikesi devam ettiği sürece karavana ilginin devam etmesi ve pazarın yüzde 50 büyümesi bekleniyor.

“2022’den itibaren artışın yüzde 25-30 gibi daha normal seviyelerde ilerleyeceği düşünülebilir” diyen Ergin’e göre, Avrupalı kampçı için Türkiye’yi “trend ülke” haline getirmek üzere nitelikli kampların yapılması gerekli.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.