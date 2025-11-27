Sağlık Bakanlığı promosyon 2025 ne zaman yatacak? Promosyon ödemelerinde son durum nedir?

Sağlık çalışanları, enflasyon karşısında erimeyen ve beklentilerini karşılayan bir promosyon anlaşmasının detaylarını yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın merkezî bir anlaşma yapmaması nedeniyle, ödeme tutarı ve tarihi genellikle illerdeki ve kurumlardaki ihaleler sonucu netleşiyor.

Sağlık Bakanlığı Promosyon Tutarı Beklentisi

Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'nin ifadelerine göre, bazı illerdeki ihalelerde rekor düzeyde teklifler gündeme gelmiştir:

En Yüksek Teklif: Bazı illerde, sağlık çalışanlarına yönelik 90.000 TL nakit ödeme ve ek olarak 10.000 TL para puan olmak üzere, toplam 100.000 TL civarında bir banka promosyonu teklifi konuşulmaktadır.

Sendika Görüşü: Ancak, Türk Sağlık-Sen bu rakamın, mevcut yüksek enflasyon ve ekonomik koşullar karşısında sağlık çalışanlarının beklentisini tam olarak karşılamadığı ve bu tutarın revize edilmesi gerektiğini açıkça belirtmektedir.

Son Durum

Promosyon ödemelerine ilişkin merkezî ve kesin bir tutar açıklaması Sağlık Bakanlığı'ndan şu an için gelmemiştir. Sürecin iller veya kurumsal bazda ilerlemesi yerine, tüm sağlık personelini kapsayacak merkezi bir anlaşma yapılması yönündeki talepler güçlenerek devam etmektedir.

Bu yüksek tekliflerin, henüz anlaşma yapmamış diğer illerdeki ihalelerin taban fiyatını yükseltmesi beklenmektedir.