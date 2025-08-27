30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü?

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Ülkemizde resmi tatil olarak kutlanan günlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken, çalışanlar tatil planlarını netleştirmeye çalışıyor. Bu özel gün, Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 30 Ağustos bu yıl cumartesi gününe denk geliyor.

