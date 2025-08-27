ARA
DOLAR
41,04
0,02%
DOLAR
EURO
47,81
0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4482,02
0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
11359,01
-1,48%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü?

30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü?

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. 30 Ağustos’a kısa bir zaman kala vatandaşlar "30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü?" sorularına yanıt arıyor...


30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü?

Özel sektör çalışanları ve memurlar, resmi tatilleri yıllık izinleriyle birleştirerek daha uzun bir tatil yapma fırsatı yakalamayı hedefliyor. Türkiye'de milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanmaktadır ve 2025 yılında birçok resmi tatilin hafta içine denk gelmesi, çalışanlara ek dinlenme imkanı sunmuştur.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Ülkemizde resmi tatil olarak kutlanan günlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken, çalışanlar tatil planlarını netleştirmeye çalışıyor. Bu özel gün, Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 30 Ağustos bu yıl cumartesi gününe denk geliyor. 
 

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos ise resmi bir bayram veya özel bir gün olmadığı için yarım gün değildir.
 

HANGİ GÜNLER RESMİ TATİL OLARAK KUTLANIYOR?

1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’da benzer şekilde tatil oluyor.

 

2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

Ramazan Bayramı Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

Kurban Bayramı Arife – 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı1. Gün – 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Haziran 2025 Pazartesi

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba
 
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL