30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 29 Ağustos yarım gün mü?

Özel sektör çalışanları ve memurlar, resmi tatilleri yıllık izinleriyle birleştirerek daha uzun bir tatil yapma fırsatı yakalamayı hedefliyor. Türkiye'de milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanmaktadır ve 2025 yılında birçok resmi tatilin hafta içine denk gelmesi, çalışanlara ek dinlenme imkanı sunmuştur.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
Ülkemizde resmi tatil olarak kutlanan günlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken, çalışanlar tatil planlarını netleştirmeye çalışıyor. Bu özel gün, Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl resmi tatil olarak kutlanmaktadır. 30 Ağustos bu yıl cumartesi gününe denk geliyor.
29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?
29 Ağustos ise resmi bir bayram veya özel bir gün olmadığı için yarım gün değildir.
HANGİ GÜNLER RESMİ TATİL OLARAK KUTLANIYOR?
1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’da benzer şekilde tatil oluyor.
2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe
Ramazan Bayramı Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı
Kurban Bayramı Arife – 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı1. Gün – 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Haziran 2025 Pazartesi
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba