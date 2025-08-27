TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman? 2025 TCDD sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

Noter Huzurunda Kura Çekimi Usulüyle Alınacak 34 İşçi Genel Hususlar

-İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerine başvuru yapacak adayların;

İlan tarihi itibarıyla, aşağıda belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerine başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.

İlan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Gemiadamı mesleklerine başvuru yapacak adayların ise 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

Gemiadamı mesleklerine başvuru yapacak adayların ilan tarihi itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi Adamları Bilgi Sistemine (GİBS) kayıtlı olması gerekmektedir.

İlan tarihi itibariyle, alanıyla ilgili en az Gemici Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir.

STCW belgesi bulunmayanların ise belirlenecek işe başlama tarihinden önce bu belgeyi alması gerekmektedir. Bu belgeyi alamayanlar işe başlatılmayarak varsa yedek aday çağrılacaktır.