TCDD işçi alımı başvuruları ne zaman? 2025 TCDD sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, üç farklı müdürlük bünyesinde 80 belirsiz süreli işçi alımı gerçekleştirecek. Alımlar, İzmir Liman İşletme Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü ve Vangölü Feribot Müdürlüğü için yapılacak.
TCDD 80 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İş gücü talepleri, 29 Ağustos'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak. Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek.
TCDD'nin açıklamasında, özel şartlar, gerekli belgeler ve başvuru yapılabilecek okul bölümlerinin kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi. Ayrıca, TCDD iş yerlerinde yapılan işlerin 'tehlikeli ve çok tehlikeli işler' kapsamında olması nedeniyle, ilan edilen pozisyonlara yalnızca erkek adayların başvurabileceği ifade edildi.
TCDD 80 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Sözlü Sınav Usulüyle Alınacak 46 İşçi Genel Hususlar
- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerine başvuru yapacak adayların;
İlan tarihi itibarıyla, aşağıda belirtilen meslek yüksekokulu programlarının herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan ön lisans KPSS sınavına girdikten sonra üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerimize başvuru yapabilecek. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacak.
İlan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü için yayımlanan işgücü talepleri il düzeyinde ilan edilmiş olup, adayların başvuru yapabilmeleri için ilan tarihinden önce İstanbul il sınırlarında
ikamet ediyor olması gerekmektedir.
İlan edilen işgücü taleplerine başvuran adaylar, işgücü talebinde belirtilen şartları taşıyıp/taşımadığının kontrolü için aşağıda belirtilen evrakları, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında teslim edecektir.
İlanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve
başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecek.
Noter Huzurunda Kura Çekimi Usulüyle Alınacak 34 İşçi Genel Hususlar
-İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerine başvuru yapacak adayların;
İlan tarihi itibarıyla, aşağıda belirtilen bölümlerin herhangi birinden mezun olması gerekmektedir. Bu adaylardan üst öğrenimi bitirenler de işgücü taleplerine başvuru yapabilecektir. Ancak, işe başlama işlemlerinde öğrenim durumu değerlendirilirken ilan edilen meslek yüksekokulu programları dikkate alınacaktır.
İlan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Gemiadamı mesleklerine başvuru yapacak adayların ise 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
Gemiadamı mesleklerine başvuru yapacak adayların ilan tarihi itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gemi Adamları Bilgi Sistemine (GİBS) kayıtlı olması gerekmektedir.
İlan tarihi itibariyle, alanıyla ilgili en az Gemici Yeterlilik Belgesi, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgesi ve aşağıda belirtilen STCW belgelerine sahip olması gerekmektedir.
STCW belgesi bulunmayanların ise belirlenecek işe başlama tarihinden önce bu belgeyi alması gerekmektedir. Bu belgeyi alamayanlar işe başlatılmayarak varsa yedek aday çağrılacaktır.