YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite 2. tercih ne zaman başlıyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ek tercih takvimi için geri sayım başladı. Adayların merakla beklediği ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecek.
YKS EK TERCİHLER 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversiteye yerleşen adayların kayıt süreçlerinin tamamlanmasının ardından, gözler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih takvimine çevrildi.
ÖSYM tarafından ek tercih sürecine ilişkin henüz resmi bir takvim yayınlanmadı. Ancak süreç, üniversite kayıtlarının bitmesiyle başlayacak.
Üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak.
Bu sürecin ardından, kayıt yaptırılmayan bölümler belirlenecek.
ÖSYM, boş kalan kontenjanlardan oluşan ek tercih kılavuzunu yayınlayacak. Bu yıl YKS ek tercih işlemlerinin en geç 8 Eylül'e kadar başlaması bekleniyor.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAKTIR?
Yükseköğretim programlarına genel yerleştirme kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye bildirilecek. Bu kontenjanlar için merkezî olarak ek yerleştirme süreci başlatılacak.
Ek Yerleştirme Kuralları
Başvuru Hakkı: Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacaktır.
Puan Şartı: Ek yerleştirme sürecinde, ön lisans ve lisans programlarına, merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanın altında puanı olan adaylar yerleştirilmeyecektir.
Kontenjan: Yükseköğretim programlarının 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacaktır. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR KILAVUZDA YER ALACAK
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler paylaşıldı.
Açıklamada, devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen toplam 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521'inin dolarak yüzde 99 gibi yüksek bir doluluk oranına ulaşıldığı, vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranının ise yüzde 75,8 olarak gerçekleştiği ifade edildi.
Devlet üniversitelerinde açık öğretim programları için belirlenen 100 bin 907 ve uzaktan öğretim programları için belirlenen 9 bin 59 kişilik kontenjanların tamamının dolduğu kaydedilen açıklamada, vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarına ayrılan 1224 kişilik kontenjanın doluluk oranının ise yüzde 95,3 olduğu bildirildi.
ÖZEL ÜNİVERSİTELERDE BOŞ KONTENJAN DAHA FAZLA
Başarı sırası barajı bulunmayan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, İşletme ve Ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarının tamamının dolduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
"Vakıf üniversitelerinin başarı sırası barajı olan programlarında doluluk oranı yüzde 72, başarı sırası barajı olmayan programlarında doluluk oranı ise yüzde 77 olarak gerçekleşti. Yerleştirme sonuçlarına göre adayların yüzde 20,5'i ilk tercihine yerleşti. İkinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 12,1, üçüncü tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 9,3 oldu. Böylece adayların yüzde 42'si ilk üç tercihinden birini kazandı. Dördüncü tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 7,5, beşinci tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Buna göre adayların yüzde 56'sı ilk beş tercihine yerleşmiş oldu."