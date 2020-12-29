Koronavirüs aşıları ne zaman gelecek sorusu yanıt buldu… THY, Çin’den gelecek Kovid-19 aşılarının ilk partisinin yarın Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı’na getirileceğini bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), Çin’den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3 milyon dozluk ilk partisinin yarın sabah icra edilmesi planlanan Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı’na getirileceğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Çin’den getirilecek koronavirüs aşısının ilk partisinin, THY’nin “TK 6175” sefer sayılı “Boeing 777” tipi uçağıyla yarın başkent Pekin’den İstanbul Havalimanı’na taşınacağı belirtildi.

Açıklamada, ilk parti için 17 konteynerde toplam 3 milyon doz aşı taşıyacak uçağın yarın saat 06.10’da İstanbul’a ulaşacağı, ardından getirilen aşıların THY’ye ait başka bir seferle Ankara’ya gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.

BAKAN KOCA 1-2 GÜN ERTELENDİ DEMİŞTİ *

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Aralık’ta yaptığı açıklamada koronavirüs aşılarının Çin’den gelişinin 1-2 gün ertelendiğini duyurmuştu. Bakan Koca, twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz” demişti.

AŞILAR ZORUNLU OLMAYACAK *

Sağlık Bakanı Koca dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, “Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak.” ifadesini kullandı.