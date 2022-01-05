Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı, 1 ilde ise aynı kaldı. Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı İstanbul ve İzmir’de arttı, Ankara’da azaldı.

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 18-24 Aralık’ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü şehir 468,85 ile Kırklareli oldu. Bu ili, Çanakkale (462,01) ve Eskişehir (427,42) izledi.

Bu şehirlerin ardından gelen ve vaka sayısı 100 bin kişide 300’ün üstünde olan 4 il Tekirdağ (333), Edirne (329,11), Ordu (312,98) ve İstanbul (303,51) olarak sıralandı.

Vaka sayısı 100 bin kişide 200-300 aralığında olan iller

Ülke genelinde 13 ilde, her 100 bin kişideki vaka sayısı 200-300 aralığında değişti.

Vaka sayısı 200-300 aralığında olan iller “Bilecik (286,67), Giresun (247,15), Kocaeli (245,94), Balıkesir (245,27), Trabzon (237,1), Rize (232,32), Artvin (225,37), Denizli (224,8), Mersin (221,81), Yalova (215,18), Osmaniye (214,38), Bolu (202,03), Samsun (200,95).” şeklinde sıralandı.

Her 100 bin kişide 100-200 aralığında vaka görülen iller

Her 100 bin kişide 100-200 aralığında vakanın görüldüğü 20 il ise “Isparta (195,55), Tokat (191,68), Amasya (180,33), Burdur (179,34), Sakarya (176,86), Adana (170,36), Bursa (159,71), Gümüşhane (158,78), Sinop (156,15), Çorum (151,47), Hatay (144,46), Manisa (140,49), Zonguldak (138,02), Kütahya (137,16), Kastamonu (133,64), Düzce (132,43), Ankara (129,82), Karabük (124,79), Bartın (110,56), Uşak (100,97).” oldu.

Vaka sayısı 100 bin kişide 100’ün altında olan iller

Ülke genelinde 100 bin kişideki vaka sayısının 100’ün altında olduğu 41 il ise şöyle sıralandı:

“Çankırı (85,75), Erzincan (83,18), Kırşehir (82,29), Nevşehir (72,8), Niğde (69,05), İzmir (68,54), Antalya (66,83), Tunceli (65,91), Kırıkkale (62,07), Aydın (59,42), Muğla (58,85), Afyonkarahisar (56,86), Karaman (55,7), Sivas (50,17), Yozgat (48,68), Konya (47,82), Kayseri (41,58), Aksaray (41,37), Bingöl (36,55), Kahramanmaraş (34,16), Elazığ (33), Kilis (31,51), Iğdır (30,8), Ardahan (29,12), Bayburt (21,98), Siirt (20,84), Diyarbakır (18,5), Gaziantep (17,13), Adıyaman (16,92), Erzurum (14,51), Şanlıurfa (12,01), Batman (11,12), Malatya (10,92), Kars (8,77), Mardin (7,84), Şırnak (6,69), Ağrı (6,16), Bitlis (5,41), Muş (5,35), Hakkari (3,92), Van (2,09).”

Vaka sayısı Ankara’da azalırken İstanbul ve İzmir’de arttı



Her 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı, Ankara’da bir haftada 144,1’den 129,82’ye düştü. İstanbul’da ise 244,15’ten 303,51’e, İzmir’de de 67,97’den 68,54’e yükseldi.

Vaka sayısı artan iller

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller Eskişehir, İstanbul, Gümüşhane, Kırklareli ve Edirne oldu.

Ülke genelinde her 100 bin kişideki vaka sayısının arttığı 15 il ve artış miktarları şöyle oldu:

“Eskişehir (68,63), İstanbul (59,36), Gümüşhane (31,75), Kırklareli (23,22), Edirne (22,31), Bingöl (16,32), Bayburt (8,55), Çanakkale (5,17), Siirt (2,41), Hakkari (1,42), Denizli (1,15), Muğla (0,69), İzmir (0,57), Aydın (0,35), Antalya (0,28).”

Vaka sayısı azalan iller

Haftalık verilere göre 100 bin kişideki vaka sayısı 65 ilde azaldı. En fazla düşüşün görüldüğü 5 il sırasıyla Sinop, Adana, Trabzon, Tunceli ve Osmaniye oldu.

Vaka sayısı azalan iller, düşüş miktarlarına göre şöyle sıralandı:

“Sinop (97,01), Adana (93,51), Trabzon (89,05), Tunceli (88,69), Osmaniye (79,66), Hatay (78,94), Ordu (73,28), Tokat (61,72), Mersin (54,26), Zonguldak (52,95), Bolu (50,51), Samsun (48,96), Kastamonu (47,83), Çorum (47,35), Bilecik (45,27), Karabük (42,28), Düzce (41,45), Nevşehir (40), Kırşehir (35,39), Giresun (31,42), Kahramanmaraş (27,39), Burdur (25,46), Bartın (24,63), Amasya (22,36), Rize (21,78), Yozgat (20,99), Bursa (20,44), Çankırı (19,22), Tekirdağ (18,32), Manisa (17,86), Niğde (17,67), Erzincan (17,06), Kırıkkale (16,87), Kilis (16,81), Artvin (16,52), Yalova (15,94), Iğdır (14,90), Ankara (14,28), Balıkesir (12,65), Adıyaman (12,33), Kayseri (11,46), Ardahan (11,44), Konya (11,20), Kars (10,88), Kocaeli (10,66), Isparta (10,44), Aksaray (9,93), Gaziantep (9), Erzurum (8,96), Sakarya (8,53), Karaman (7,85), Elazığ (6,97), Afyonkarahisar (6,24), Kütahya (6,07), Malatya (5,21), Sivas (3,61), Bitlis (3,14), Diyarbakır (2,86), Mardin (2,34), Şanlıurfa (1,75), Batman (1,62), Ağrı (1,31), Uşak (0,81), Muş (0,73), Van (0,35).”

Öte yandan Şırnak’ta her 100 bin kişide 6,69 olan vaka sayısı, aynı kaldı.