Kredi kartı limitleri için son tarih nedir? Kredi limitini nasıl yükseltirsiniz?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK yeni karar doğrultusunda, kredi kartı limitlerinde 15 Şubat itibarıyla kapsamlı bir düzenlemeye gidiliyor. Bankaların bu tarihe kadar kullanıcıların gelir beyanları ve güncel borçluluk oranlarını inceleyerek yeni limit tanımlamalarını tamamlaması bekleniyor.
BDDK'nın Ocak ayı sonunda aldığı kararlar doğrultusunda, bankacılık sistemindeki kredi kartı limitleri 15 Şubat 2026 itibarıyla kapsamlı bir revizyona giriyor. Bankalara tanınan sürenin dolmasıyla birlikte başlayacak olan bu düzenlemede, temel kriter kişinin tek bir kartı değil, tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti olacak.
400 Bin Lira İstisnası ve Limit Azaltımı
Toplam kredi kartı limiti 400 bin lira ve altında olan kullanıcılar, bu ilk aşamadaki limit azaltma çalışmasından etkilenmeyecekler. Ancak tüm bankalardaki toplam limiti bu sınırı aşanlar için 2025 yılındaki harcama alışkanlıkları devreye girecek. Örneğin, yüksek limitli olup bu limitin büyük kısmını kullanmayanların boştaki limitlerinin bir kısmı silinecek. 400 bin liranın üzerinde limiti olan bir kartta, 2025 yılı harcamalarından arta kalan boş limitin %50'si oranında indirime gidilecek.
2 Kredi limitini nasıl yükseltirsiniz?
15 Şubat sonrasında yapılacak limit artırım taleplerinde "400 bin lira" kritik bir eşik haline geliyor. Toplam limiti 400 bin liranın altında kalan veya bu seviyeye düşen müşteriler, yeniden 400 bin liraya kadar limit artışı istediklerinde gelir beyanı şartı aranmaksızın işlem yapabilecekler. Ancak limitin 400 bin liranın üzerine çıkarılması istendiğinde, bankalar resmi gelir belgelerini zorunlu olarak talep edecek.
3 Yüksek limitli kartlarda sert kesinti
Toplam limiti 750 bin TL’nin üzerinde olan kart hamilleri için kurallar daha katı uygulanacak. Bu gruptaki kullanıcıların limitleri, hesap kesim tarihlerindeki kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin %80’i kadar azaltılacak. Ayrıca 2026 yılında yapılacak yeni kart başvurularında yasal sınırlara sıkı sıkıya bağlı kalınacak; ilk yıl için gelirin en fazla 2 katı, ikinci yıl için ise en fazla 4 katı limit tanımlanabilecek.
BDDK, bankaların düzenli ödeme yapan müşterilerine özel limit tanıma yetkisini korumasına izin verse de, tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar güncel gelir belgeleriyle tamamen uyumlu hale getirilmesini şart koştu. Bu süreçte bankalar aylık net gelir, kredi notu ve mevcut borç stokunu inceleyerek limitleri periyodik olarak gözden geçirmeye devam edecek.