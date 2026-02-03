Kredi kartı limitleri için son tarih nedir? Kredi limitini nasıl yükseltirsiniz?

BDDK'nın Ocak ayı sonunda aldığı kararlar doğrultusunda, bankacılık sistemindeki kredi kartı limitleri 15 Şubat 2026 itibarıyla kapsamlı bir revizyona giriyor. Bankalara tanınan sürenin dolmasıyla birlikte başlayacak olan bu düzenlemede, temel kriter kişinin tek bir kartı değil, tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti olacak.

400 Bin Lira İstisnası ve Limit Azaltımı

Toplam kredi kartı limiti 400 bin lira ve altında olan kullanıcılar, bu ilk aşamadaki limit azaltma çalışmasından etkilenmeyecekler. Ancak tüm bankalardaki toplam limiti bu sınırı aşanlar için 2025 yılındaki harcama alışkanlıkları devreye girecek. Örneğin, yüksek limitli olup bu limitin büyük kısmını kullanmayanların boştaki limitlerinin bir kısmı silinecek. 400 bin liranın üzerinde limiti olan bir kartta, 2025 yılı harcamalarından arta kalan boş limitin %50'si oranında indirime gidilecek.