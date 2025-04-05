Bu yıl “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” temasıyla gerçekleştirilecek zirvede açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapacak. Rönesans Holding ana sponsorluğunda düzenlenecek olan UEZ 2025’te Federal Almanya’nın 10. Cumhurbaşkanı ve Alman-Türk İş Konseyi Eşbaşkanı Christian Wulff ile İspanya’nın eski Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero konuşmacı olarak yer alacak.
Christian Wulff küresel ekonomik dönüşüm, sürdürülebilir büyüme ve Avrupa-Türkiye ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği konularında önemli bir figür olan Wulff, küresel ticaretin yeni dinamikleri ve Avrupa’nın ekonomik geleceği hakkında görüşlerini paylaşacak. Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) gelen Zapatero, özellikle sosyal reformlar, barışçıl dış politika ve Avrupa Birliği entegrasyonu konularındaki politikalarıyla tanınıyor. Son dönemde dünyada yaşanan sıcak jeopolitik gelişmeler sonrası Zapatero’nun UEZ’de yapacağı açıklamalar merak ediliyor.
“Kriz kahini” Roubini de UEZ’de konuşacak
UEZ 2025, iş dünyasının liderlerini ve alanında uzman isimleri bir araya getirerek, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, ekonomik dalgalanmalar ve gelecek trendleri gibi kritik konulara odaklanacak. Mehmet Şimşek, Wulff ve Zapatero’nun yanı sıra, kriz kahini olarak bilinen dünyaca ünlü ekonomist Prof. Nouriel Roubini, Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, Merkez Bankacılığı ve Finansal Piyasalar Profesörü Ali Hakan Kara gibi iş ve ekonomi dünyasının önemli isimleri de zirvede konuşmacı olarak yer alacak.
Katılımcılar, www.uluslararasiekonomizirvesi.org adresinden kayıt yaptırarak UEZ 2025’in programı ve detayları hakkında bilgi edinebilecekler.
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Prof. Nouriel Roubini Hakkında
Roubini Macro Associates, LLC Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
- Nouriel Roubini, New York'ta küresel bir makroekonomik danışmanlık firması olan Roubini Macro Associates, LLC'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'sudur. Ayrıca New York merkezli bir yatırım fonu olan Hudson Bay Capital'in Kıdemli Danışmanıdır ve önümüzdeki zorlu zamanlar için bir istikrar kaynağı olarak hizmet etmek üzere geliştirilen bir fintech ekosistemi olan Atlas Capital Team L.P'de Baş Ekonomist ve Portföy Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.
- New York Üniversitesi Stern İşletme Fakültesi'nde Ekonomi Profesörüydü (1995-2021) ve şu anda Emeritus Profesördür (2021-günümüz). Daha önce, Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nde Uluslararası İlişkiler Kıdemli Ekonomisti olarak görev yaptı ve Uluslararası Para Fonu, ABD Federal Rezervi, Dünya Bankası için çalıştı. Yale Üniversitesi Ekonomi Bölümünde akademisyendi. Doktor Roubini'nin küresel ekonomik konular hakkındaki görüşleri, etkileri önümüzdeki on yıla kadar sürecek olan dünya çapında yankılanan 2008 küresel mali krizini diğerlerinden önce fark edişi, medya tarafından geniş çapta aranıyor ve alıntılanıyor.
- Çeşitli iş haber programları hakkında sık sık yorumcudur ve New York Times Magazine & The Financial Times da dahil olmak üzere birçok önde gelen güncel meseleler yayınında genişletilmiş profillere konu olmuştur. Project Syndicate'de köşe yazarı olarak aylık yazısı yayınlanmaktadır. Ayrıca bir ekonomik gösterge araştırma hizmeti olan www.theboombust.com sitesini de yönetiyor.
- Ekim 2022'de yayınlanan en son kitabı “Megathreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future and How to Survive Them” (Little Brown). Ayrıca uluslararası makroekonomik konularda çok sayıda teorik, ampirik ve politika makalesi yayınladı; “Political Cycles: Theory and Evidence” (MIT Press, 1997) and “Bailouts or Bail-ins? Responding to Financial Crises in Emerging Markets” (Institute for International Economics, 2004) ve “Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance” (Penguin Press, 2010). Doktor Roubini, İtalya'nın Milano kentindeki Bocconi Üniversitesi'nden lisans derecesi ve Harvard Üniversitesi'nden Ekonomi alanında doktora derecesi aldı.