Bu yıl “Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0” temasıyla gerçekleştirilecek zirvede açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapacak. Rönesans Holding ana sponsorluğunda düzenlenecek olan UEZ 2025’te Federal Almanya’nın 10. Cumhurbaşkanı ve Alman-Türk İş Konseyi Eşbaşkanı Christian Wulff ile İspanya’nın eski Başbakanı José Luis Rodríguez Zapatero konuşmacı olarak yer alacak.



Christian Wulff küresel ekonomik dönüşüm, sürdürülebilir büyüme ve Avrupa-Türkiye ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği konularında önemli bir figür olan Wulff, küresel ticaretin yeni dinamikleri ve Avrupa’nın ekonomik geleceği hakkında görüşlerini paylaşacak. Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) gelen Zapatero, özellikle sosyal reformlar, barışçıl dış politika ve Avrupa Birliği entegrasyonu konularındaki politikalarıyla tanınıyor. Son dönemde dünyada yaşanan sıcak jeopolitik gelişmeler sonrası Zapatero’nun UEZ’de yapacağı açıklamalar merak ediliyor.

“Kriz kahini” Roubini de UEZ’de konuşacak

UEZ 2025, iş dünyasının liderlerini ve alanında uzman isimleri bir araya getirerek, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, ekonomik dalgalanmalar ve gelecek trendleri gibi kritik konulara odaklanacak. Mehmet Şimşek, Wulff ve Zapatero’nun yanı sıra, kriz kahini olarak bilinen dünyaca ünlü ekonomist Prof. Nouriel Roubini, Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, Merkez Bankacılığı ve Finansal Piyasalar Profesörü Ali Hakan Kara gibi iş ve ekonomi dünyasının önemli isimleri de zirvede konuşmacı olarak yer alacak.

Katılımcılar, www.uluslararasiekonomizirvesi.org adresinden kayıt yaptırarak UEZ 2025’in programı ve detayları hakkında bilgi edinebilecekler.

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Prof. Nouriel Roubini Hakkında



Roubini Macro Associates, LLC Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO