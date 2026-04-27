  Kurban Bayramı 2026 kaç gün? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı 2026 kaç gün? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

2026 yılı Kurban Bayramı tatili için gözler Kabine Toplantısı’na çevrilmiş olsa da, şu anki resmi takvim ve planlamalar bayramın Mayıs ayı sonunda idrak edileceğini gösteriyor. Peki Kurban Bayramı 2026 kaç gün? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Ekonomist
Arefe gününün Salı gününe denk gelmesi, tatilin 9 güne tamamlanması ihtimalini (Pazartesi ve Salı sabahının idari izin sayılması durumu) güçlendirse de henüz bu yönde resmi bir karar açıklanmış değil.

2026 Kurban Bayramı Takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre bayram tarihleri şu şekildedir:

GünTarihAçıklama
Arefe26 Mayıs 2026 - SalıYarım Gün Tatil
1. Gün27 Mayıs 2026 - ÇarşambaResmi Tatil
2. Gün28 Mayıs 2026 - PerşembeResmi Tatil
3. Gün29 Mayıs 2026 - CumaResmi Tatil
4. Gün30 Mayıs 2026 - CumartesiResmi Tatil

Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?

Mevcut durumda resmi tatil süresi 4,5 gün olarak görünüyor. Ancak Salı günü arefe olması nedeniyle:

25 Mayıs Pazartesi (tam gün) ve

26 Mayıs Salı (yarım gün) tarihlerinin hükümet tarafından idari izin kapsamına alınması durumunda tatil, önceki hafta sonu ile birleşerek toplamda 9 güne çıkacaktır.

Not: 23 Nisan'daki Kabine Toplantısı'nda bu konu gündeme gelmemiş olsa da, bayrama daha zaman olduğu için önümüzdeki Mayıs ayı toplantılarında bir karar çıkması bekleniyor.

 

 İzin Stratejisi

Eğer kamu çalışanı değilseniz veya idari izin kararını beklemek istemiyorsanız; 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı (sabah) için toplamda 1,5 gün izin alarak tatilinizi şimdiden 9 güne (23 Mayıs Cumartesi'den 31 Mayıs Pazar'a kadar) sabitleyebilirsiniz.
0
