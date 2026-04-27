Kurban Bayramı 2026 kaç gün? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Mevcut durumda resmi tatil süresi 4,5 gün olarak görünüyor. Ancak Salı günü arefe olması nedeniyle:

25 Mayıs Pazartesi (tam gün) ve

26 Mayıs Salı (yarım gün) tarihlerinin hükümet tarafından idari izin kapsamına alınması durumunda tatil, önceki hafta sonu ile birleşerek toplamda 9 güne çıkacaktır.

Not: 23 Nisan'daki Kabine Toplantısı'nda bu konu gündeme gelmemiş olsa da, bayrama daha zaman olduğu için önümüzdeki Mayıs ayı toplantılarında bir karar çıkması bekleniyor.