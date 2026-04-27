Kurban Bayramı 2026 kaç gün? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

Arefe gününün Salı gününe denk gelmesi, tatilin 9 güne tamamlanması ihtimalini (Pazartesi ve Salı sabahının idari izin sayılması durumu) güçlendirse de henüz bu yönde resmi bir karar açıklanmış değil.
2026 Kurban Bayramı Takvimi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre bayram tarihleri şu şekildedir:
|Gün
|Tarih
|Açıklama
|Arefe
|26 Mayıs 2026 - Salı
|Yarım Gün Tatil
|1. Gün
|27 Mayıs 2026 - Çarşamba
|Resmi Tatil
|2. Gün
|28 Mayıs 2026 - Perşembe
|Resmi Tatil
|3. Gün
|29 Mayıs 2026 - Cuma
|Resmi Tatil
|4. Gün
|30 Mayıs 2026 - Cumartesi
|Resmi Tatil
Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?
Mevcut durumda resmi tatil süresi 4,5 gün olarak görünüyor. Ancak Salı günü arefe olması nedeniyle:
25 Mayıs Pazartesi (tam gün) ve
26 Mayıs Salı (yarım gün) tarihlerinin hükümet tarafından idari izin kapsamına alınması durumunda tatil, önceki hafta sonu ile birleşerek toplamda 9 güne çıkacaktır.
Not: 23 Nisan'daki Kabine Toplantısı'nda bu konu gündeme gelmemiş olsa da, bayrama daha zaman olduğu için önümüzdeki Mayıs ayı toplantılarında bir karar çıkması bekleniyor.