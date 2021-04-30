Kütahya ve Kocaeli’nde tam kapanma sürecinde marketlerde gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin satışına, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kısıtlama getirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kütahya’daki marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların kapatılmasına karar verildi.

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek tam kapanma döneminde il genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi.

İlave tedbirlere ilişkin toplantıda alınan kararda, ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satan işletmeler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda kapalı olduğundan, marketlerde bu ürünler için müşteri yoğunluğu olabileceği belirtildi.

Bu doğrultuda, salgın riskinin azaltılması amacıyla açık olan marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar verildi.

Alınan karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edildi.

KOCAELİ’DEKİ MARKETLERDE SADECE GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ SATILACAK

Benzer bir karar da Kocaeli’den geldi. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, tam kapanma süresince marketlerde gıda ve temizlik malzemesi dışındaki ürünlerin satışının yasaklanmasına karar verildi. Alınan kararla, tam kapanma sürecinde marketlerden sadece gıda ve temizlik malzemeleri satılacak. İnşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünlerinin satıldığı marketlerde, bu reyonlar, vatandaşların ulaşmasını engelleyecek şekilde kapatılacak.