  • KYK zammı ne zaman açıklanacak? 2026 KYK burs ve kredisi ne kadar olacak?

Asgari ücretin 2026 yılı için açıklanmasının ardından, milyonlarca üniversite öğrencisinin gözü kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek KYK burs ve kredi zammı haberine çevrildi. Peki KYK zammı ne zaman açıklanacak? 2026 KYK burs ve kredisi ne kadar olacak?


2026 yılına sayılı günler kala, asgari ücretin netleşmesiyle birlikte gözler üniversite öğrencilerinin en büyük destek kalemi olan KYK burs ve kredi tutarlarına çevrildi. 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın açıklamalarıyla birlikte, üniversite öğrencilerinin 2026 yılı için beklediği burs ve kredi zammı resmiyet kazanma aşamasına geldi. Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirten bu açıklama, yılbaşından önce kesin rakamların duyurulacağının en somut işareti oldu.

Mevcut veriler ve Bakanın açıklaması ışığında 2026 yılına dair beklentiler şu şekilde:

Bakan Bak, şu an Türkiye genelinde 650 binin üzerinde öğrenciye doğrudan burs sağlandığını vurgulayarak, bütçe imkânları doğrultusunda en iyi artışı yapmayı hedeflediklerini belirtti. Bu açıklama, asgari ücretin netleştiği bu hafta içinde burs müjdesinin de gelebileceği beklentisini artırdı.

KYK bursu 2026 tahmini rakamlar

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ve enflasyon verileri baz alındığında, öğrenim düzeyine göre oluşması beklenen yeni tutarlar şöyledir:

Öğrenim DüzeyiMevcut (2025)Tahmini (2026)
Lisans3.000 TL4.500 TL - 5.000 TL
Yüksek Lisans6.000 TL9.000 TL - 10.000 TL
Doktora9.000 TL13.500 TL - 15.000 TL

Süreç Nasıl İlerleyecek?

Açıklama Zamanı: Bakanlığın "yakında açıklayacağız" vurgusu, duyurunun Aralık ayının son günlerinde bizzat Cumhurbaşkanı tarafından yapılabileceğine işaret ediyor.

Geçerlilik Tarihi: Yeni zamlı tutarlar 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak ve Ocak ayı ödeme döneminde (18-20 Ocak) hesaplara yansıyacak.

 

Toplu Ödeme Detayı: Bu yıl burs almaya hak kazanan ancak henüz ödeme almayan öğrenciler için Ocak ayı, hem geçmiş 3 ayın (Ekim-Kasım-Aralık) birikmiş tutarını hem de Ocak ayının zamlı tutarını alacakları "toplu ödeme" ayı olacak.
