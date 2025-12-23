KYK zammı ne zaman açıklanacak? 2026 KYK burs ve kredisi ne kadar olacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın açıklamalarıyla birlikte, üniversite öğrencilerinin 2026 yılı için beklediği burs ve kredi zammı resmiyet kazanma aşamasına geldi. Bakanlık ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirten bu açıklama, yılbaşından önce kesin rakamların duyurulacağının en somut işareti oldu.

Mevcut veriler ve Bakanın açıklaması ışığında 2026 yılına dair beklentiler şu şekilde:

Bakan Bak, şu an Türkiye genelinde 650 binin üzerinde öğrenciye doğrudan burs sağlandığını vurgulayarak, bütçe imkânları doğrultusunda en iyi artışı yapmayı hedeflediklerini belirtti. Bu açıklama, asgari ücretin netleştiği bu hafta içinde burs müjdesinin de gelebileceği beklentisini artırdı.

KYK bursu 2026 tahmini rakamlar

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ve enflasyon verileri baz alındığında, öğrenim düzeyine göre oluşması beklenen yeni tutarlar şöyledir: