45 lüks mobilya firmasının bir araya gelerek kurduğu e-ticaret platformu Moleron, Türkiye ile birlikte Avrupa’ya da satış yapmayı hedefliyor. Şu an Türkiye’de 67 şehre hizmet verilirken yakın zamanda ise 81 hizmet verme hedefleniyor. Platform yıl sonuna kadar 100 firmaya ve 55 milyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Türk mobilya sektörü, yıllar içinde önemli büyüme kaydeden sektörlerin başında geliyor. Bunda iç Pazar kadar ihracat performansının da yıllar içinde büyük gelişme göstermesinin etkisi büyük. Öyle ki Türkiye’nin mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2020 yılında önemli oranda artarak 3 milyar 422 milyon dolara ulaşmış durumda. Geçen yıl ise mobilya ihracatının 4 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Sektör temsilcileri, özellikle yurt dışı yatırımcıların Türkiye’ye yönelmesiyle sektörün üretim kapasitesinin de 10 milyar dolardan 25 milyar dolara çıkabileceğine dikkat çekiyor. 2023 yılında Türkiye mobilya sektörünün dünyanın ilk 5 mobilya üreticisi arasında yer alacağı da öngörülüyor.

Öte yandan tüketicinin online kanallara yönelimi de göze çarpıyor. E-ticaretin ilk günlerinde, çoğunlukla kolayca paketlenebilen ve gönderilebilen ürünleri satın alan tüketici, artık mobilya alışverişlerinde de online kanallara yöneliyor. Bu da sektörde faaliyet gösteren e-ticaret sitelerinin sayısını her geçen gün artırıyor. Moleron da onlardan biri. 45 lüks mobilya firmasının bir araya gelerek kurduğu e-ticaret platformu Moleron, Türkiye ile birlikte Avrupa’ya da satış yapmayı hedefliyor. Şu an Türkiye’de 67 şehre hizmet verilirken yakın zamanda ise 81 hizmet verme hedefleniyor.

HEDEF 100 MİLYON DOLAR

Türkiye’de mobilyanın işleyiş şeklinde değiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Moleron Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, “Şu anda 45 firma ile yola devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar 100 firmaya ulaşmak istiyoruz. Türkiye’deki toplam ciromuz 55 milyon dolar civarında. Bunu 100 milyon dolara çıkartmayı planlıyoruz. 81 ile yayıldıktan sonra Avrupa’ya yayılmak istiyoruz” diyor.

AB’YE ÖZEL ÜRÜNLER

Türkiye’deki 45 tane mobilya şirketinden oluşan güçlü bir mobilya platformu kurduklarını dile getiren Karabacak, şunları anlatıyor:

“Bu platformda Türkiye’mizin her noktasına bir tık ile Türkiye’nin istediği şehrine ücretsiz kurulum ve ücretsiz sevkiyat ile sahip olabilecek. İnsanlar internetten almaya cesaret edemediği lüks mobilyaları bu platform ile gönül rahatlığı ile alabilecekler. Avrupa’da yaşayan vatandaşlar için de projelerimiz var. Ekipler oluşturduk. Bu ekipler araştırma yapıyor. Onlara göre özel ürünler tasarlamak istiyoruz. Çok yakında hem lojistiği hem de kurulumunu kendimiz yapacağız.”