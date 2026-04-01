Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? Mart 2026 enflasyon ne zaman açıklanacak?

Her ayın başında bir önceki aya dair verilerin kamuoyuyla paylaşıldığı takvim doğrultusunda, Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, dezenflasyon sürecinin başarısı ve para politikası adımları için belirleyici bir kriter teşkil edecektir.
1 Mart 2026 enflasyon ne zaman açıklanacak?
Türkiye ekonomisinin 2026 yılı ilk çeyrek performansını tescilleyecek olan Mart ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan takvime göre 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00’da ilan edilecektir. Bu kritik veri, sadece para politikası adımları için değil, aynı zamanda milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini doğrudan ilgilendiren Nisan ayı kira artış oranı için de yasal dayanak oluşturacaktır.
2 Mart ayı enflasyon beklentisi nedir?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan son anket verileri, enflasyon beklentilerinde bir miktar katılık ve yukarı yönlü hareketlenme olduğunu göstermektedir. Piyasanın profesyonel oyuncuları ile vatandaşın beklentileri arasındaki makas dikkat çekmektedir:
Aylık Projeksiyon: Piyasa katılımcıları, Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %2,18 oranında artış göstermesini öngörmektedir.
Yıl Sonu Hedefleri: 2026 yıl sonu enflasyon tahmini revize edilerek %25,38 seviyesine yükselmiştir.
Döviz Kuru Beklentisi: Yıl sonu için öngörülen dolar/TL paritesi 52,70 TL bandında dengelenmiş durumdadır.
Hanehalkı Algısı: Vatandaşın (hanehalkı) yıllık enflasyon beklentisi, piyasa tahminlerinin üzerinde seyrederek %49,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu durum, tüketici davranışları ve haruma eğilimleri üzerindeki "enflasyonist baskı" algısının devam ettiğine işaret etmektedir.
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanacak?
3 Nisan'da açıklanacak olan veri seti içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması, Nisan 2026 dönemi için uygulanacak yasal kira artış sınırını belirleyecektir. Konut ve iş yeri kiralamalarında baz alınan bu oran, enflasyonun son bir yıldaki seyrinin aritmetik bir yansıması olarak sözleşme yenileme dönemindeki taraflar için bağlayıcı olacaktır.
Analiz Notu: Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri, TCMB'nin "şahin" duruşunu sıkılaştırmasına ve likidite yönetiminde yeni sterilizasyon araçlarını devreye almasına neden olabilir. Özellikle hanehalkı beklentileri ile piyasa tahminleri arasındaki farkın yönetilmesi, dezenflasyon sürecinin başarısı için kritik önem taşımaktadır.