Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Merkez Bankası toplantı tarihleri

İç piyasalarda merakla beklenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Enflasyon rakamları ve küresel ekonomik gelişmelerin yakından takip edildiği bu süreçte, Merkez Bankası'nın alacağı yeni karar büyük önem taşıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısı Ağustos ayında olmayacak. Bankanın bir sonraki toplantısı 11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise aynı gün saat 14:00'da duyurulacak.

Diğer toplantı tarihleri:

23 Ekim

11 Aralık

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

2025 TEMMUZ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdiği kaydedildi. Enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında yatay seyrettiği vurgulanarak, "Öncü veriler temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.