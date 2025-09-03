Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TCMB faiz toplantısında

Merkez Bankası'nın faiz kararları, piyasalar tarafından her ay yakından takip ediliyor. Bu ayki karar için de gözler, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yapılacağı tarihe çevrilmiş durumda.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen 2025 yılı toplantı takvimine göre, eylül ayı faiz kararı 11 Eylül 2025 Perşembe günü açıklanacak.

Dolayısıyla, piyasaların merakla beklediği faiz kararı bu hafta içerisinde değil, önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşılacak. Karar, toplantı sonrasında genellikle saat 14.00'te duyuruluyor.

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Temmuz'da gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde indirime gitme kararı aldı.

Merkez Bankası'nın Temmuz ayında aldığı faiz kararları şu şekildedir:

Politika Faizi: Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 46'dan yüzde 43'e indirildi.

Gecelik Borç Verme Faizi: Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 49'dan yüzde 46'ya çekildi.

Gecelik Borçlanma Faizi: Gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e düşürüldü.

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025