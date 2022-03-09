İstanbul Valiliği, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdiğini bildirdi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul için turuncu alarm verildiği aktarılarak, bir dizi önlem alındığı belirtildi. Valiliğin açıklaması sonrası Meteorolojide turuncu alarm nedir? sorusu da internette çok arananlar arasına girdi. Peki, meteorolojide alarm seviyesi için neden renkler kullanılıyor ve turuncu alarm seviyesi ne anlama geliyor? İşte yanıtları:

METEOROLOJİK RENK KODLARI NEDEN KULLANILIYOR?

Meteorolojide genel olarak beklenen hava olaylarının ciddiyetini işaret etmek için hava durumu uyarılarında renk kodları kullanılıyor. Ana fikir, ilgili yetkilileri ve afet yönetim yetkilisini “hava durumunun etkisi hakkında” önceden uyarmak. Afet riskinin azaltılması ile ilgili gerekli eylemlere hazır tutmak.

METEOUYARI SİSTEMİ

Meteoroloji’nin paylaştığı bilgilere göre 34 Avrupa ülkesi tarafından belirlenen renkler ve uyarı sınıfları Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli tarafından geliştirilen MeteoUyarı sistemine uyarlanmış durumda. Uygulama ile vatandaşlar ve yetkililerin meteorolojik uyarıları daha iyi anlaması hedefleniyor.. MeteoAlarm ise Avrupa Meteoroloji Servisleri Ağı (EUMETNET) faaliyetleri kapsamında geliştirilen, Avrupa ülkelerinde kuvvetli meteorolojik hadiseleri uyarı seviyelerine göre renk ve simgelerle gösteren bir sistem.

UYARI SEVİYELERİ NASIL BELİRLENİYOR?

MGM’nin hazırladığı ve yetkililerle paylaştığı; MeteoUYARI sistemine uyarladığı uyarı seviyeleri ve renkler ise meteorolojik olayın şiddeti, görülme sıklığı, etki alanı ve süresi dikkate alınarak belirleniyor.

MGM renk kodlarını ve alarm seviyelerini şöyle açıklıyor:

YEŞİL RENK

Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik bir hadise tahmin edilmediğinde yeşil kod kullanılıyor.

SARI UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu durumlarda sarı renk kodu kullanılıyor. MGM, sarı kod için “Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.” diyor.

TURUNCU ALARM NEDİR? TURUNCU ALARM SEVİYESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Peki, turuncu alarm nedir? Turuncu alarma seviyesi ne anlama geliyor? Hava durumunun tehlikeli olduğu durumlarda turuncu alarma seviyesi kullanılıyor. Meteoroloji “Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir” açıklaması yapıyor.

MGM renk kodları ile ilgili şu bilgiyi de paylaşıyor: Benzer meteorolojik hadiselerin etkileri bölgelere göre farklılık göstermektedir. Örneğin; Erzurum’da 10 cm. kar yağışı günlük hayatta önemli bir aksaklığa sebep olmazken İstanbul’da ciddi sorunlara yol açabilir.

KIRMIZI ALARM SEVİYESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kırmızı alarm seviyesinin anlamı ise şöyle: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.