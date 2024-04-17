Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi

Migros Ticaret A.Ş. bu hafta temettü dağıtacak şirketler arasında. Migros 16 Nisan'da KAP'a yaptığı bildirimde Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul kararını duyurmuştu. Migros'un açıklamasına göre 2023 yılı karından pay başına brüt 6,9040087 TL, net 6,2136078 TL kar payı ödemesi yapılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2024 Pazartesi; ödeme tarihi ise 29 Mayıs Çarşamba günü olacak.

MİGROS'TAN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Migros'tan KAP'a yapılan bildirim şöyleydi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve ilgili Kâr Payı Rehberinde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi. Buna göre;