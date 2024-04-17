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Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi

Borsa İstanbul'da 27 Mayıs-31 Mayıs 2024 haftasında temettü dağıtacak şirketler arasında Migros da bulunuyor. Peki, Migros ne kadar ve ne zaman temettü ödemesi yapacak? İşte detaylar:

17 Nisan 2024 | 08:56
Son Güncellenme: 26 Mayıs 2024 | 09:16
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi

Migros Ticaret A.Ş. bu hafta temettü dağıtacak şirketler arasında. Migros  16 Nisan'da KAP'a yaptığı bildirimde Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul kararını duyurmuştu. Migros'un açıklamasına göre 2023 yılı karından pay başına brüt 6,9040087 TL, net 6,2136078 TL kar payı ödemesi yapılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2024 Pazartesi; ödeme tarihi ise 29 Mayıs Çarşamba günü olacak.

MİGROS'TAN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Migros'tan KAP'a yapılan bildirim şöyleydi: 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve ilgili Kâr Payı Rehberinde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi. Buna göre;

  • Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarına, VUK yasal kayıtlarına ve vergi mevzuatına göre, 192.935.524,48 TL'si Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 1.181.159.204,36 TL'si "diğer kaynaklardan" karşılanmak üzere, 124.094.728,84 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.250.000.000,00 TL'nin, pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere kar payı olarak dağıtılmasına,
     
  • Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımız için 1 TL nominal değerdeki pay için 6,9040087 TL brüt=net kar payı ödenmesine,
     
  • Diğer hissedarlarımıza ise 1 TL nominal değerdeki pay için brüt 6,9040087; net 6,2136078 TL şeklinde (% 10 stopaj uygulayarak) kar payı ödenmesine, 
  • ve kâr payı dağıtımına Genel Kurul Toplantısı'nı müteakip yasal sürecin tamamlanarak 27 Mayıs 2024 tarihinde başlanmasına ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine
    karar verildi.
  • Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca yasal sınıra ulaşıldığından 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmamaktadır.
     
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