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Coca-Cola ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi...

Borsa İstanbul'da 27 Mayıs-31 Mayıs 2024 haftasında temettü dağıtacak şirketler arasında Coca Cola da bulunuyor. Peki, Coca-Cola ne kadar ve ne zaman temettü ödemesi yapacak? İşte detaylar:

05 Nisan 2024 | 19:01
Son Güncellenme: 26 Mayıs 2024 | 09:23
Coca-Cola ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi...

Coca-Cola bu hafta temettü dağıtım yapacak şirketler arasında. Coca-Cola 4 Nisan'da KAP'a yaptığı bildirimde kesinleşen temettü tarihi ve miktarı duyurmuştu. Buna göre şirket brüt 7,8626000 TL, net 7,0763400 TL kar payı ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü ve ödeme tarihi 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü olacak. Coca Cola'dan o dönem KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşılmıştı.

COCA-COLA'DAN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2023 mali yılı net dönem kârı 20.579.818.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2023 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 2.000.015.710,55 TL'nin 27 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasına ilişkin şirketimiz Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurul'da onaylanmıştır. 
Şirketimiz 2023 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 7,8626 TL brüt (7,8626 TL net), diğer hissedarlara ise 7,8626 TL brüt (7,07634 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

 

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Coca Cola Hisse Haberleri (CCOLA)
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