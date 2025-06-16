Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih başvurularının sona ermesiyle birlikte, adayların gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Tercih değerlendirme süreci 18 Nisan itibarıyla başlamış olsa da, Milli Savunma Bakanlığı henüz sonuçlar için resmi bir takvim duyurusu yapmadı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ 2025 tercih sonuçları şu an itibarıyla açıklanmamış durumda. Milli Savunma Bakanlığı veya ÖSYM'den konuya ilişkin resmi bir bilgilendirme gelmedi. Ancak geçmiş yılların takvimleri ve mevcut ipuçları, sonuçların yakın zamanda, Haziran ayı içerisinde ilan edilebileceğine işaret ediyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl 2024 MSÜ tercihleri 3 Nisan - 10 Mayıs tarihlerinde alınmış ve sonuçlar 11 Haziran'da duyurulmuştu.

MSÜ TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarını öğrenmek için Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr adresini ziyaret edebilirler. Sonuçlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla bu platform üzerinden sorgulanabilecek.

PERTEM MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

