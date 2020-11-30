Koronavirüse yakalanan ve akciğerlerindeki sorun nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten iyi haber geldi… Muhittin Böcek’in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı. Böcek durumunun iyi olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Böcek’i hastanedeki odasında ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun” dedi.

Muhittin Böcek ise “Çok iyiyim. Şu anda 100 günü geçti. Bu süreçte gece gündüz demeden, şahsınızda tüm sağlık çalışanlarına, dua eden, arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Ve herkes, bütün yardımcı arkadaşlar dahil, hemşirelerimiz, doktorlarımız gece gündüz demeden, çok ilgilenildi. Dualarım size, teşekkür ediyorum her şey için” diye konuştu.