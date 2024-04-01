Murat Kurum seçim sonuçlarını değerlendirdi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Bakan adayı Murat Kurum, sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bu seçimde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın tüm sandığa giden iradesini sandığa yansıtan her vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize inanan bizimle yol yürüyen tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi bağrına basan tüm İstanbullu hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz.

90 gün dilimiz döndükçe eserlerimizi hayallerimizi paylaştık. Bizi bağrına basan tüm İstanbullu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.

İstanbul için çalışmaya devam edeceğiz. Biz yine sokakta olacağız. Bizlerde milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek ve üzerimize düşeni yapacağız. Bugünü bir milat kabul ediyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye davası için çalışacağız.

Ülkemizin geleceği daha iyi hazırlanması adına şehirlerimiz, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. 22 yıldır olduğu gibi yine hem ülkemiz hem de vatandaşımızla el ele verip zor günleri nasıl atlattıysak, aynı anlayışla ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışmayı aynı gayretle sürdüreceğiz."