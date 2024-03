Türkiye genelinde oy sayımı devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yaptı.

Özel, oy oranlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün oylarıyla ülkemize sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum. Aday gösterilse de ay olmasa da var gücüyle çalışan herkese teşekkür ediyorum." dedi. Özel, gözyaşlarına hakim olamadı.

Özel'in açıklamaları şöyle:

"Türkiye'nin zaferi kazanılmıştır. Milletimiz ekmeğini küçültenlere, huzurunu kaçıranlara geçit vermemiş açık bir mesaj vermiştir. Bu mesaj şöyledir: Bizim ülkemizin bir hukuk devleti olarak geri gelmesini istiyoruz. Ayrımcılığa karşı çıkıyoruz. Bizim farklılığımız zenginliğimizdir. "

Bizim başarımız kimsenin hezimeti olmayacaktır. Bugün hangi partiye oy verirse versin kimsenin kaybetmiş hissetmesini istemiyoruz. Burada örgütümüzden sonra özel bir teşekkürü CHP'nin Mersin, Adana ve Antalya belediye başkanlarına özel bir teşekkür ederim. Onlar merkezi yönetimin desteği olmasa da mazeret üretmeden ve iyi bir ihracatın CHP'nin temiz yönetimine yaptıkları katkıyla zaferimizin baş mimarlarındandır. En zor günlerde bile bayrağı ve saygıyı yere indirtmedikleri için alkışı hak ediyorlar. Bütün adaylarımıza teşekkür ediyorum. Şehirlerimiz emin ellere teslim edilmiş halkımızın yaşam alanlarını yönetecek başkanlarımız serilmiştir. Halkımızın partimizin değişimi desteklediklerini ifade etmek gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR

Geçen mayıs ayında yaşadığımız büyük üzüntüden sonra Kurultay'ın seçimle değiştiğini göstererek Kemal Kılıçdaroğlu'na ve delegelerine çok şey borçluyuz. Bu seçim sonuçlarının iktidara da önemli katkılar yapacağını biliyoruz.

Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP başının üstündeki görünmez yüzde 25'lik tavanı kırmış tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlık ve adaletsizliğe karşı onlara bir sürprizim var demiştim. O sürpriz 1977'den beri ilk kez CHP'nin kazanan parti olarak ekranında yer almasıdır.

ASLA BÖBÜRLENMEYECEĞİZ

Bu sonuçlar için asla böbürlenmeyeceğiz. Bize ilk kez oy verenler pişman olmayacak. Bize yapılanları unutun, sevincimizi sessiz şekilde yaşayalım. Bugüne kadar bize ne yapıldıysa unutmalarını özel olarak rica ediyorum. Bu seçim zaferlerimizin ilk adımıdır. Bugün bize bakanlar kibri değil tevazuyu hissetmelidir. Geçişte bize yapılanları içimize gömüyoruz bu başarıyı bize oy vermeyen seçmenlerimizle de paylaşmayı tercih ediyoruz.

31 Mart sonuçları bizim için bir milattır. Seçimleri şehirlerimizi koruyan bir belediyecilik anlayışıyla kazandığımızı hatırlatmak isterim. CHP artık her kesimin her vatandaşın partisidir. CHP artık Türkiye'nin her köşesinde vardır. Artık Türkiye İttifakı kazanmıştır. Yok sayılanlar ve hak arayanlar kazanmıştır."