MÜSİAD’dan yapılan açıklamaya göre, Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Blokzincir ve Metaverse Çalışma Grubu tarafından kripto varlıklara ilişkin yapılacak olan kanuni düzenlemede yer alması gereken hususlar hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlandı.

Çalışma grubunun raporunda, hukuki düzenlemede yer alması elzem olan tüm hususlar yerel ve uluslararası boyutuyla ele alınıp, kripto varlıklara ilişkin mevcut yönetmeliğin uygulamadaki karşılığı, halihazırda taslak kanun metni, 28 başlık altında kripto varlıkların devlet düzenine ve ekonomisine katkısının sağlanması ile yatırımcının korunması amacıyla taslak metne ilişkin öneriler ve kanunda yer alması gereken teknik ayrıntılar, kolay ve denetimi mümkün vergisel düzenleme, ödeme sistemleri mevzuatı, SPK, Bankacılık Kanunu, MASAK yönetmeliği ve diğer kanunlarla ilintili kısımların değerlendirilmesine yer verildi.

Raporda özel cüzdanlar, yurt dışı borsaları ve vergilendirme konularına da kamu kurumları ve yatırımcılar için yapıcı ve pratik çözüm önerileri sunuldu.

Yurt dışından lisans almış kripto varlık alım satım platformları için kanun tasarısında bir esneklik getirilmesi gerektiği, uluslararası geçerliliği, lisans ve denetimi olan ülkelerden lisans almış kripto varlık alım satım platformları için ayrı bir düzenleme yapılması veya bu yasa kapsamına alınması gerektiği ifade edildi.

için ayrı bir düzenleme yapılması veya bu yasa kapsamına alınması gerektiği ifade edildi. Kripto varlığın borsada ve bankada tutulabilmesinin yanında özel cüzdanda da tutulmasının yasal zemine oturtulmasının elzem olduğu, ‘’bu benim kişisel cüzdanımdır’ ’ beyanının e-devletten yapılmasının özel cüzdanlara hukuki statü kazandırılması açısından önem arz ettiği belirtildi.

’ özel cüzdanlara hukuki statü kazandırılması açısından önem arz ettiği belirtildi. Birincil ve ikincil düzenlemeler ayrımına gidilmesi ve ilk düzenlemenin ana amacı borsaların düzenlenmesi olsa da, vergilendirmenin, alım esnasında yüzde 1, kripto varlığın itibari paraya çevrilmesi esnasında yüzde 1 ve toplamda yüzde 2 vergi alınmasının uygun olacağı, ilk alım ve itibari paraya çevirme dışındaki kar oranlarının vergilendirmesinin kripto varlığın ruhuna ve varlık amacına aykırı olacağı kaydedildi.

MÜSİAD’ın açıklamasında “Çalışma Raporu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunulmuş ve Bakanlığımız tarafından da ilgiyle karşılandı” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 26.01.2022 tarihinde Kripto Para Yasa Tasarısı’na ilişkin alanında uzman Kamu ve Özel Sektör temsilcilerinin katıldığı Kripto Para Yasa Tasarısı hakkında istişare toplantısı gerçekleşti. Rapor aynı tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından organize edilen Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin Oylum’un da davet edildiği, SPK, TOBB, TBB, TÜBİSAD, TÜSİAD ve birçok sektör temsilcisi ile kamu kurumunun katıldığı toplantıda MÜSİAD, Blokzincir ve Metaverse Çalışma Grubu Başkanı Mustafa El Aliwat ve çalışma grubu üyesi Büşra Altunay tarafından temsil edildi.