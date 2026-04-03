Haftanın son işlem gününde altın piyasasındaki fiyat değişimleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Serbest piyasada gram, çeyrek, yarım ve tam altın satış rakamları güncellendi. Peki, 4 Nisan 2026 Cuma günü çeyrek altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL?
4 Nisan 2026 güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.700,7 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.623 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 23.109 TL
- Tam altın satış fiyatı: 44.030,75 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.945 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.677,5 dolar