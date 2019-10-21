Nef’ten tahvil ödemesi
Nef, 50 milyon TL tutarındaki tahvilin sekizinci ve son kupon ödemesini gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Toplamda 275 milyon TL tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Nef, bu son ödeme ile bugüne kadar toplam 368 milyon TL tahvil itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirmiş oldu.
Son dört yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren Nef, konut teslimlerine 2019’da da devam ediyor.
2019 başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerinin teslimlerini tamamlayan Nef, İş GYO ile birlikte geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinde de 2 bin konutu geçtiğimiz ay teslim etti.
Nef, son dönemde 407 milyon TL ödenmiş sermaye artışı da gerçekleştirdi.
Şirket, ödenmiş sermayesini geçtiğimiz yıl 52 milyon 390 bin TL’den 459 milyon 174 TL’ye yükseltmiş ve bu artışla şirket öz kaynaklarını 1 milyar TL seviyesine yükseltmişti.
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