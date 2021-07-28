Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen nöbetçi noterlik uygulamasına, bu hafta sonundan itibaren yeniden başlanacak. Peki, nöbetçi noterler hafta sonu saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık olacak? İşte detaylar ve nöbetçi noter çalışma saatleri

NÖBETÇİ NOTERLER KAÇTA AÇILIYOR?

Adalet Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 17 Mart 2020’de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, 31 Temmuz Cumartesi ve 1 Ağustos Pazar günleri itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Hafta sonları saat 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanacak.

Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebilecek.