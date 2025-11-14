O ilde Doğu Anadolu'nun en büyük toplu sera alanı kuruluyor

Koçaker, "Proje ile 32 yatırımcı tarafından 32 seranın kurulması öngörüldü. Bu 32 seranın toplam büyüklüğü 350 dekar olacak. Yatırımcılarımızdan 24'ü şu an sera yatırımlarına başladılar ve seralarımızın kurulumları devam ediyor. Büyük oranda da tamamlandı. Hatta tamamlanan bazı seralarımızda ilk güzlük dikimler yapıldı. Şu an bulunduğumuz serada marul dikildi. İnşallah 1,5-2 ay içerisinde bu marullar seramızdan hasat edilecek."