O ilde Doğu Anadolu'nun en büyük toplu sera alanı kuruluyor

Doğu Anadolu'nun en büyük toplu sera alanı Erzurum'da hayata geçirilecek. Toplu Sera Bölgesi Projesi ile sezonda 700 kişiye istihdam sağlanacak.
1 Proje, Erzincan Valiliği öncülüğünde hayata geçirilecek
Erzincan Valiliği öncülüğünde şehirde Doğu Anadolu'nun en büyük toplu sera .alanın kurulacağı açıklandı.
2 Bölgenin en büyük toplu sera alanı olarak öne çıkıyor
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Erzincan Belediyesi ve İl Özel İdaresinin ortak çalışmasıyla yürütülen Toplu Sera Bölgesi Projesi, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük toplu sera alanı olma özelliğini taşıyor.
3 Seraların yüzde 95'i tamamlandı
Kentte 32 yatırımcı tarafından 350 dekar alana kurulan seraların yüzde 95’i tamamlandı.
4 9 ay boyunca üretim yapılacak
Proje tamamlandığında seralarda 9 ay süresince üretim yapılacak ve sezonda yaklaşık 700 kişiye istihdam sağlanacak.
5 "Erzincan, 350 dekarlık sera alanına kavuşacak"
Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Toplu Sera Bölgesi Projesi'nin tamamlanması ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin 350 dekarlık sera alanına kavuşacağını duyurdu.
6 "Seraya ekilen marullar birkaç ay içinde hasat edilecek"
Koçaker, "Proje ile 32 yatırımcı tarafından 32 seranın kurulması öngörüldü. Bu 32 seranın toplam büyüklüğü 350 dekar olacak. Yatırımcılarımızdan 24'ü şu an sera yatırımlarına başladılar ve seralarımızın kurulumları devam ediyor. Büyük oranda da tamamlandı. Hatta tamamlanan bazı seralarımızda ilk güzlük dikimler yapıldı. Şu an bulunduğumuz serada marul dikildi. İnşallah 1,5-2 ay içerisinde bu marullar seramızdan hasat edilecek."
7 "Ekonomik döngünün 350 milyon lira civarında olmasını bekliyoruz"
Koçaker, toplu sera alanının bölgede istihdama da önemli katkı sağlayacağının altını çizip, "Proje tamamlandığında sezonda 700 işçinin çalışması planlanıyor. İlimize sağlayacağı ekonomik döngünün de yaklaşık 350 milyon lira civarında olmasını bekliyoruz. Seralarımızda yılın 9 ayı üretim yapılacak. Bu üretimi yazlık ve güzlük iki dönem halinde yapmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.
8 Kesme çiçek üretimini de başlanacak
Kesme çiçek üretimine de başlayacaklarını dile getiren Koçaker, "Doğu Anadolu bölgemizde ilk kesme çiçek üretimini de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İlimizde ilk kez bu seralarda denenecek." dedi.
9 "Son 5 yılda seralar 90 dektardan 600 dekara yükseldi"
Bölgede her geçen gün sera varlığının arttığını vurgulayan Koçaker, şunları kaydetti:
"Son 5 yıl içerisinde sera varlığımız 90 dekardan 600 dekara yükseldi. Erzincan Toplu Sera Bölgesi Projesi'nin tamamlanmasıyla beraber bu alanı 950 dekara çıkarmayı planlıyoruz. Halihazırda devam eden projelerimiz var. Bunların da tamamlanmasıyla Erzincan'daki sera varlığımızı 1400 dekar olacak. Böylelikle Erzincan ilimiz sera varlığı yönünden Doğu Anadolu'da birinci sıraya yükselmiş olacak. Sebze üretimindeki söz sahibi konumunu da güçlendirerek devam ettirecek."